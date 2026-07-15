A Otranto la quarta tappa del progetto nazionale “Look Up Clean Up” di Save the Planet

OTRANTO (Lecce) – Save the Planet, no-profit che si occupa di progetti di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta, lancia ufficialmente il progetto “Look Up Clean Up”. Un’iniziativa di portata nazionale, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d’Italia, toccherà diverse località del nostro stivale per chiudersi nella settimana del World Clean Up Day, in programma il 20 settembre. L’evento ha come obiettivo, attraverso delle attività di pulizia dai piccoli e grandi rifiuti di centri urbani, spiagge e luoghi di interesse, quello di sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla sostenibilità che passa, anche, dai piccoli gesti.

Continua il tour nelle città coinvolte da questo progetto nazionale, scelte dopo un sondaggio che proponeva alcune tra le località più iconiche e suggestive della nostra penisola. La prima tappa si è svolta il 12 aprile a Brisighella, in provincia di Ravenna, la seconda a Capo Peloro (Messina) il 10 maggio, mentre quella di Treviso ha avuto luogo il 21 giugno. Ora è il turno di Otranto, dove l’iniziativa farà tappa domenica 19 luglio per poi spostarsi, ancora, a Bardonecchia l’1 di agosto. L’evento finale sarà in programma il 19 settembre a Firenze con una manifestazione che prevede tavole rotonde ed appuntamenti con un unico comune denominatore: la salvaguardia del Pianeta.

Otranto, scelta tra le spiagge più belle d’Italia secondo la classifica delle Cinque Vele di Legambiente e Touring club italiano, è la quarta tappa di questo progetto che toccherà tutto lo stivale. Domenica 19 luglio dalle ore 17.30 alle ore 19.30, con partenza dal centrale Lungomare degli Eroi (all’altezza del Monumento), i partecipanti a questa iniziativa si daranno appuntamento per pulire le strade e le spiagge della città. L’evento, che si aprirà con i saluti del sindaco, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Otranto e l’adesione di enti e associazioni come l’Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla”, che coinvolgerà i propri studenti in questa attività di sensibilizzazione e salvaguardia ambientale. Sarà inoltre presente il Gruppo dei Tamburellisti di Otranto, formato da bambini e ragazzi che frequentano la Scuola dei Tamburellisti. Saranno loro ad aprire l’evento al ritmo della pizzica e ad accompagnare, per un tratto del percorso, i volontari durante la raccolta dei rifiuti, rendendo l’iniziativa ancora più coinvolgente e trasmettendo un bellissimo messaggio di partecipazione per le nuove generazioni. Nella mattinata di domenica, in attesa dell’avvio ufficiale dell’iniziativa del pomeriggio, un gruppo di canoisti dell’associazione Marina di San Cataldo ASD APS entrerà con le canoe nei Laghi Alimini per effettuare la pulizia delle aree. Contemporaneamente volontari e bagnanti, armati di retini, saranno impegnato nella pulizia della spiaggia della Baia dei Turchi, per un’attività che coinvolgerà tutta la città di Otranto,

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, l’appuntamento entrato nell’agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta. Nella giornata del 20 settembre, queste persone si impegnano per pulire la Terra dai rifiuti abbandonati e per denunciare l’incuria e la mancanza di rispetto dell’essere umano verso il nostro Pianeta.

Ad ogni tappa volontari di Save the Planet, associazioni, istituzioni, cittadini ed alunne ed alunni di istituti locali si impegneranno in questa attività di pulizia. Per la tappa di Otranto, presso il Lungomare degli Eroi (sotto il monumento), sarà inoltre presente un punto informazioni dove chiunque potrà approfondire la mission di “Look up Clean Up” ed associarsi a Save the Planet.

L’evento ha inoltre avviato una collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche grazie alla quale sarà possibile partecipare ad un contest fotografico dove, per ogni tappa, fotografi amatoriali e non potranno scattare delle foto che saranno poi esposte nell’evento finale di Firenze. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza di quello che vuole essere il messaggio di sensibilizzazione di un’iniziativa che coinvolgerà tutta l’Italia.