Eolico offshore, Italia Viva: “La transazione energetica solo coinvolgendo i cittadini”

“Condividiamo la proposta del ViceSindaco di Castro Alberto Capraro, di portare a termine l’iter riguardante la costituzione dell’Area Marina Protetta Otranto-Leuca e chiediamo ai cittadini, alle comunità locali e alle Istituzioni di costruire con loro un Piano Energetico Condiviso, in grado di affrontare questi progetti senza creare disagi con il territorio e soprattutto senza disperdere le ricchezze del nostro Salento”. Lo dichiara in una nota Massimo Toma, Coordinatore provinciale di Italia Viva.

“In questi mesi, nei nostri territori – aggiunge – stiamo assistendo ad un proliferare di richieste per installazione di impianti ad energie rinnovabili a terra e a mare. L’ultima proposta è quella riguardante un parco eolico offshore al largo della costa meridionale della Provincia di Lecce, che coinvolgerebbe le municipalità di Castro, Otranto e Santa Cesarea Terme. L’iter autorizzativo non è ancora iniziato ed il progetto della Falck Renewables e BlueFloat Energy sta per essere depositata negli uffici di competenza.

Prima di entrare nel merito della questione è necessario premettere che questo tipo di impianti rappresenteranno il futuro della politica energetica nazionale e che parte del PNRR servirà anche per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030. Secondo il P.N.I.E.A., per evitare sanzioni, entro il 2030 l’Italia dovrà produrre mediamente al mese circa 83 Megawatt per l’eolico e 250 Megawatt per il fotovoltaico.

Pur essendo tutti favorevoli, in linea teorica, sulla decarbonizzazione, transizione energetica e obiettivi del Piano, ogni volta che si passa dalla teoria alla pratica iniziano i problemi. I motivi di queste complicazioni sono diversi, mancato coinvolgimento dei cittadini, carenza normativa e assenza di un Piano Energetico Regionale.

Non riusciremo mai a parlare di Transizione energetica e decarbonizzazione se non iniziamo a condividere con le comunità locali le analisi costi/benefici, le eventuali ricadute economiche, gli studi dettagliati sul benessere degli ecosistemi ed un Piano Normativo Locale in grado di regolamentare questa tipologia di impianti. Mettere il cittadino e le imprese locali al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica è il presupposto su cui concepire qualsiasi sforzo normativo, imprenditoriale ed istituzionale nell’approccio alle produzioni di energia sostenibile.

Su questa impostazione – conclude Toma – sentiamo il dovere di condividere la proposta di terminare l’iter di costituzione dell’Area Marina Protetta Otranto-Leuca, perché oltre alla questione energetica, si potranno regolamentare tutte le attività alieutiche che si svolgono nell’Area Protetta, soprattutto le assurde pratiche di pesca industriale che stanno depredando i nostri ecosistemi marini in questi giorni”.