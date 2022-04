Nomina Garante regionale disabilità, Pagliaro: “Sosteniamo il colonnello Calcagni, pronto a battersi per i diritti dei più fragili”

“Il colonnello Carlo Calcagni ha dimostrato con la sua vita ed il suo impegno di sapersi mettere a disposizione delle cause dei più fragili, e di essere determinato e capace di rappresentarne le istanze e i bisogni. Credo pertanto che la sua candidatura a garante regionale della disabilità – regolarmente presentata al Consiglio regionale – sia degna della massima considerazione, per il servizio straordinario che ha reso alla nostra nazione con le sue qualità professionali e con il suo enorme sacrificio personale. Nella missione in Bosnia-Erzegovina del 1996 ha portato a termine in sicurezza tutte le missioni di volo affidategli, e per questo ha ricevuto un encomio per aver dato lustro all’Esercito italiano. Ma quella missione gli è costata una malattia grave e irreversibile, dovuta all’uranio impoverito che si è insinuato nel suo corpo. Calcagni però non si è arreso, è riuscito a rialzarsi dalla sofferenza con coraggio.” Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia Domani’.

“La sua vicenda è raccontata in un libro autobiografico che il colonnello salentino ha pubblicato di recente. Lo conosco da tanti anni e ho potuto apprezzarne la determinazione e l’orgoglio. Sono qualità umane indispensabili per il ruolo di garante regionale della disabilità, figura essenziale per rappresentare nel modo più giusto le tante persone disabili che nella nostra regione reclamano attenzione e rispetto, servizi e diritti speso negati.

Solo chi prova sulla propria pelle la sofferenza della disabilità, può farsi portavoce delle necessità di chi soffre ogni giorno, dovendosi scontrare con le mille difficoltà e le mille barriere di un cammino sempre in salita. Carlo Calcagni combatte le sue patologie con lo sport, è un guerriero sempre in trincea, e la nomina a garante regionale della disabilità sarebbe davvero il più bel riconoscimento al valore di un uomo abituato a lottare e pronto a farlo con passione e competenza, mettendosi a disposizione di tutti i disabili”.