Precedenti Ascoli – Lecce, prima vittoria dei giallorossi nel 1990

Per l’ottava giornata e dopo un anno il Lecce ritorna allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno. Le due squadre si affronteranno, in campionato, nelle Marche, per la 20esima volta. Nelle precedenti 19 partite (3 in serie A, 9 in B e 7 in C), i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie (due 2-0, un 2-1 e un 5-2), 4 pareggi (due 1-1, un 2-2 e un 3-3) e 11 sconfitte (sei 1-0, un 2-0, due 2-1, un 3-1 e un 5-4). Il Lecce ha segnato 25 reti e ne ha subite 30.

In Serie B il bilancio del Lecce nelle 9 partite giocate ad Ascoli è questo: 2 vittorie (un 2-0 e un 2-1), 1 pareggio (un 3-3) e 6 sconfitte (quattro 1-0, un 2-1 e un 5-4). Le reti del Lecce sono state 12 reti e quelle dell’Ascoli 15.

I quattro allenatori giallorossi che sono riusciti a vincere in casa dell’Ascoli sono stati: Carlo Mazzone nel 1990, Luigi De Canio nel 2010, Franco Lerda nel 2013 ed Eugenio Corini nel 2020; solo De Canio e Corini in Serie B.

In Coppa Italia il Lecce ha giocato in casa dell’Ascoli due partite. La prima, l’8 settembre 2002 con mister Delio Rossi, finì 2-2; reti: al 2’ Alessandro Corallo (fu il marcatore n. 100 del Lecce in Coppa Italia) e al 7’ Cristian Silvestri (fu la sua unica rete in giallorosso) e l’altra, l’8 agosto 2016 con mister Pasquale Padalino, finì anche 2-2 (reti: al 38’ Franco Lepore e al 57’ Salvatore Caturano), ma dopo i tempi supplementari; ai tiri di rigore i giallorossi s’imposero per 7-6 e passarono al 3° turno. In entrambe le partite il Lecce si era portato in vantaggio sul 2-0.

Ascoli – Lecce, tranne il mese di marzo, si è giocata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. In ottobre si sono giocate 5 partite (due in Serie B e tre in C); per il Lecce 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In Serie B, una sconfitta (1-0) nel 1976 e una vittoria (0-2) nel 2020.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa nel giorno 16 ottobre le seguenti partite: nel 1955, in IV Serie, a Trani finì 1-1, nel 1958, in Serie C, a Chieti ko per 2-1 (la partita, in programma il 21 settembre, prima giornata, fu rinviata per la ritardata modifica del calendario poiché la serie C passava da uno a due gironi), nel 1966, in C, a Frosinone ko per 1-0 (la partita, per la squalifica del campo ciociaro, si giocò a Torre Annunziata), nel 1983, in B, a Palermo finì 1-1, nel 1994, in B, in casa della Lucchese ko per 1-0, nel 2005, in A, con la Reggina ko per 2-0, nel 2011, in A, con il Genoa fu 0-0 e nel 2020, in B, a Brescia ko per 3-0. Il Lecce ha giocato anche un’altra partita il 16 ottobre. Fu nel campionato 1937\38, alla quarta giornata, in casa della Mater (Roma) e fu ko per 2-1; dopo quella partita il Lecce si ritirò dal campionato e le quattro partite regolarmente giocate furono, chiaramente, annullate.

La prima partita tra le due squadre nelle Marche risale a quasi 59 anni fa. Si giocò il 6 gennaio 1963, alla 16esima giornata, in Serie C, nel nuovissimo “Stadio delle Zeppelle” (dal nome della via che lo costeggiava; proprio come a Lecce con il “Via del Mare”); era stato inaugurato sei mesi prima, nel maggio del 1962 e, in seguito, negli anni Settanta, assumerà l’attuale denominazione Il Lecce del presidente Luigi Esposito e di mister Piero Andreoli (esordì quel giorno sulla panchina giallorossa; aveva preso il posto dell’esonerato mister Ulisse Giunchi) giocò con: Bendin; Crivellenti, Tresoldi; Magrì, De Vitis, Musiani; Panza, Sassi, Tasso, Dugini, Remini. Il Del Duca Ascoli (questa fu la denominazione della società marchigiana dal 1955 al 1972) del mister canadese Skender Perolli, malgrado la buona prestazione dei giallorossi (l’ala destra Franco Panza, nella ripresa, colpì un palo e una traversa a portiere battuto) s’impose per 1-0 con il gol su punizione segnato a tre minuti dal 90’ (pallone sotto la traversa con il portiere Dante Bendin che fino a quel momento era stato tra i migliori in campo che rimase inspiegabilmente immobile tra i pali) e messo a segno dal giovane centromediano bianconero …. un certo Carlo Mazzone (si, proprio “Sor Carletto” che aveva 25 anni; a 50 anni, nel 1987, verrà ad allenare il Lecce).

Il primo punto sul campo dei bianconeri l’ottenne, dopo undici mesi, il Lecce del presidente Grazio Antonio Del Piano e ancora di mister Andreoli l’8 dicembre 1963. I giallorossi impattarono per 1-1 (in vantaggio al 29’ con Giancarlo Ciabattari; l’Ascoli di mister Alfredo Notti pareggiò al 54’ con Tomassoni).

La prima vittoria dei giallorossi arrivò il 22 aprile 1990 in serie A. Si era alla penultima giornata e il Lecce per evitare la retrocessione in serie B (all’ultima giornata doveva ospitare la Juventus con la quale finirà 3-2 per i bianconeri; lo scudetto andò al Napoli di Maradona) doveva assolutamente vincere contro il già retrocesso Ascoli del presidente Costantino Rozzi e di mister Aldo Agroppi. I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e del mister, l’ex Carlo Mazzone (aveva allenato l’Ascoli per dodici campionati portandolo in soli tre anni, dal 1971\72 al 1973\74, dalla Serie C alla A per la prima storica volta), s’imposero con un secco 2-0 grazie a una doppietta dell’argentino Juan Alberto Barbas (67’ e 76’). La partita fu arbitrata dal signor Alessandro Guidi di Bologna che esordì proprio quel giorno in Serie A (la sua breve carriera si chiuderà proprio a Lecce il 27 ottobre 1991 quando, dieci minuti prima dell’inizio di Lecce – Pescara, fu colto da una emorragia cerebrale). Il Lecce si portò, così, a 28 punti (due punti per la vittoria e campionato a 18 squadre) e fu aritmetica salvezza. In serie B retrocessero l’Udinese (27 punti), il Verona (25), la Cremonese (23) e l’Ascoli (21). Se il Lecce, quel giorno non avesse vinto, alla fine, avrebbe dovuto fare uno spareggio-salvezza con l’Udinese e se avesse perso, chiaramente, sarebbe retrocesso.

La seconda vittoria giunse dopo vent’anni. L’8 maggio 2010, alla 39esima giornata, in serie B (a 22 squadre). Il Lecce di mister Luigi De Canio contro l’Ascoli di mister Giuseppe Pillon, vinse per 2-0 (gol di Daniele Corvia al 66’ e di Marino Defendi al 92’). Alla fine il Lecce fu per la seconda volta primo (la prima volta da solo; fu l’ottava promozione). Quel giorno gli spettatori (paganti e abbonati) furono 12.883; è record per un Ascoli – Lecce.

La terza vittoria arrivò otto anni fa, il 27 ottobre 2013, alla 9^ giornata. I giallorossi del presidente Savino Tesoro e del mister Franco Lerda contro l’Ascoli di mister Rosario Pergolizzi (alla fine della partita si dimetterà) vinsero con un rotondo 5-2 dopo che si erano portati sul 5-0. L’uruguayano Mariano Bogliacino segnò due gol su rigore (12’ e 34’) e poi il brasiliano Adriano Ferreira Pinto al 31’ e altra doppietta di Gianmarco Zigoni (38’ e 73’); solo negli ultimi venti minuti l’Ascoli segnò i suoi due gol. Di quella partita oggi ci sarà, in panchina, un “superstite” tra i giallorossi, il portiere Marco Bleve (quel giorno giocò da titolare perché Filippo Perucchini si era infortunato in settimana).

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, un anno fa. Il 3 ottobre 2020, alla seconda giornata, i giallorossi di mister Eugenio Corini giocarono con: Gabriel; Zuta (50’ Tachtsidis), Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer (70’ Maselli; esordì, quel giorno in campionato, a 19 anni e 180 giorni), Mancosu; Adjapong, Coda (81’ Stepinski; esordio in assoluto), Listkowski (81’ Lo Faso; esordio in campionato). L’Ascoli di mister Valerio Bertotto si schierò, invece, con: Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis (46’ Corbo), Sarzi Puttini; Cavion (70’ Gerbo), Donis (67’ Sabir), Saric; Chiricò, Bajic (60’ Vellios), Cangiano (70’ Mallè). La partita fu arbitrata dal signor Riccardo Ros di Pordenone. Il Lecce s’impose con un netto 2-0. Le reti furono messe a segno da Marco Mancosu al 54’ e da Liam Henderson al 66’. Si giocò a “porte chiuse” per la pandemia covid-19. Quella fu la prima vittoria della stagione e la quarta in casa dell’Ascoli (la terza negli ultimi dieci anni in quattro partite).

Vittorio Renna