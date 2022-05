“Puglia ti vorrei” fa tappa a Surbo: lunedì 25 ottobre il percorso di partecipazione delle Politiche Giovanili Puglia

SURBO – “Puglia ti vorrei – Giovani Protagonisti” fa tappa a Surbo, il 25 ottobre, a partire dalle ore 17:00, nella Sala Consiliare. “Ci sembrava una bella opportunità per le giovani generazioni della nostra città che questo percorso di partecipazione, avviato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI Puglia, per costruire insieme alle giovani generazioni il nuovo Programma delle Politiche Giovanili, arrivasse anche qui – fa sapere l’assessora Maria Antonietta Pareo. – Due ore e mezza di pratica laboratoriale, con il diretto coinvolgimento dei giovani, per scrivere insieme le politiche giovanili della nostra regione, attraverso il diretto coinvolgimento dei principali interlocutori.”

“Abbiamo scritto una lettera alle associazioni e a tutti i soggetti che a vario titolo potessero intervenire in questo dibattito – fa sapere il vicesindaco, Martina Gentile – in quanto abbiamo ritenuto indispensabile promuovere questa campagna di ascolto delle proposte dei giovani pugliesi, allo scopo di orientare e integrare il piano verso nuove soluzioni ed opportunità in linea con i bisogni espressi dal territorio.Il metodo del dialogo strutturato sono convinta che sia uno strumento importante, per la costruzione partecipata delle politiche locali e regionali.”

Sarà possibile esprimere le proprie opinioni e proposte per la Puglia del futuro: i risultati saranno poi condivisi e scaricabili sul portale regionale nella sezione dedicata a “Puglia Ti Vorrei”.