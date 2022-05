Rave party, D’Antini: “Necessario vietarli e bloccarli ovunque si facciano”

LECCE – L’Italia sta diventando un punto di riferimento europeo per i rave party: dopo il famoso ritrovo europeo delle polemiche, dove ci scappò pure il morto, è la volta di Torino. In migliaia da tutta Europa, anche questa volta senza che nessuno possa fermarli. In passato ce ne sono stati diversi nel Salento (nella foto un rave party di qualche tempo fa), soprattutto l’estate, in posti improvvisati e nascosti.

La consigliera di Parità della provincia di Lecce, Filomena D’Antini ha rivolto un appello alle istituzioni:

“Manca in Italia una legge che vieta i rave,

che sarebbero permessi in quanto espressione della libertà dell’individuo.

Nessun reato ad hoc , quindi, anche se il fine ultimo del rave party non è quello di ballare ma di creare assembramenti disordine e provocare risse. Ad affermarlo la consigliera di Parità della provincia di Lecce.

Inutile parlare di protezioni, mascherine, distanziamento e regole, quello che vige nei mega raduni è l’anarchia più totale, al ritmo incessante di musica techno tra migliaia di ragazze e ragazzi che provenienti da tutta Europa si impossessano dei campi provocando Morti e stupri come è accaduto al Teknival Space Travel, al rave party abusivo di qualche mese fa nella zona al confine tra Lazio e Toscana. Qualche mese fa anche in Prov di Lecce era stata interessata da questo fenomeni, dove prontamente le forze dell’ordine intervennero per bloccarli. Ma perché non vietarli?

Il Maxi rave party alle porte di Torino, ha visto Tre poliziotti feriti, che cercavano di fare il loro lavoro.

Di fronte a tutto ciò non possiamo rimanere in silenzio conclude la consigliera di Parità. Mi auguro pertanto che anche in Italia si possa intervenire con provvedimenti efficaci affinché questo fenomeno possa essere bloccato a monte anche attraverso disposizioni normative che vietino i rave party”.