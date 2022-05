L’ASD ILATRO conquista il premio come migliore squadra nel cross del campionato delle scuole

PUGLIA – L’ASD “L’Ilatro” di Antonio Rosato rappresentata per l’occasione da Sofia Fiore su M. Eco, Sofia Lisi su Troll di Santa Marta, Elena Pierlini su Emiliana R.S. e Francesca Spedicato su MHS Secret Garden, la miglior squadra della prova di Cross-Country del Campionato delle Scuole e Saggio delle Scuole della Fise svoltosi all‘Arezzo Equestrian Center, a conclusione dell’ultimo ponte di ottobre 2021, in cui i binomi di questo team sono stati quelli che si sono maggiormente avvicinati al tempo prescritto del percorso.

Un risultato che suggellato dal Premio d’onore per la categoria attribuito alla squadra pugliese del Completo si colora di diverse sfaccettature, primo fra tutti l’aspetto squisitamente sportivo che porta alla ribalta un bel team di giovani amazzoni che stanno vieppiù conseguendo ottimi risultati nella disciplina. E infatti soltanto dieci giorni fa che la squadra pugliese ha conquistato il 5º posto nella Categoria a Squadre, davanti a Regioni come Toscana ed Emilia Romagna che per la loro storia vantavano un numero maggiore di binomi anche con maggiore esperienza e grado.

Link Sponsorizzato

L’aspetto umano che come appassionati di cose equestri ci piace mettere in evidenza è l’onore tributato ad un istruttore che nella specialità del cross country, prima ancora che del completo ci ha messo da sempre anima e passione, come la sua famiglia, come il fratello Francesco anche lui istruttore e ideatore del Memorial intitolato al padre, e primo fra tutti il papà Giuseppe Rosato, morto nel pieno del fulgore agonistico a 47 anni ai Pratoni del Vivaro, 26 anni fa proprio mentre accompagnava la squadra pugliese al Campionato del ponte novembrino. Un dolore lacerante trascinato per anni che non ha impedito ad Antonio di amare questa disciplina. Antonio Rosato titolare dell’AsD l’ILATRO insieme alla moglie Cristina Rugge (già presidente di Fitetrec Ante Puglia ndr), in provincia di Lecce sulla strada di Cavallino, istruttore di equitazione, allevatore è stato per ben sette edizioni Campione Italiano Assoluto di Cross Country, con soggetti diversi, molto spesso italiani da lui stesso allevati, oggi porta il suo sapere a disposizione dei suoi allievi.

Risultati resi possibili anche dall’attenzione che la Fise Puglia ha risposto nella disciplina del Completo conferendo al generale Luigi Castelluzzo il compito di rimetterla in piedi. Ricordiamo infatti che il completo è una disciplina Fise, che si sostanzia oltre che del Dressage e Salto ostacoli del Cross Country, specialità primaria di Fitetrec Ante che grazie ad un accordo tra Fise e Fitetrec Ante gode di una stessa disciplina e normativa.

Link Sponsorizzato

Un risultato quello ottenuto dal Team pugliese che ha fatto esultare il presidente della Fise Puglia, Francesco Vergine, che ha plaudito l’impegno del gen. Castelluzzo per la sua continua cura e dedizione verso questa disciplina, Antonio Rosato, istruttore tenace che ci mette il cuore oltre che la competenza tecnica, i genitori che partecipano attivamente, il tecnico federale Roberto Rotatori che ha dato a tutto il team pugliese un bel contributo e ultime ma non certo ultime le giovani amazzoni che hanno portato alto il vessillo della Puglia.

Nella Coppa delle Regioni del 17 Ottobre di Tor di Quinto ricordiamo tra i risultati individuali – Sofia Fiore ed M.Eco, 2º posto in Categoria 2 A ed 11º su 40 nella classifica individuale nazionale; Francesca Spedicato e MHS Secret Garden, 4º posto in Categoria 2 A; Ludovica Lisi e Troll di Santa Marta, 2º posto in Categoria 1°.