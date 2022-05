Da Lega Puglia un Progetto di Legge per disciplinare l’uso dei monopattini elettrici, al fine di prevenire gli incidenti e ridurre gli infortuni

Il Gruppo Consiliare Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) ha presentato in Consiglio regionale un progetto di legge denominato “Disposizioni per la sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli infortuni e i decessi legati all’uso dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica assimilati a velocipedi”, finalizzato a garantire su tutto il territorio regionale l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici, in particolare nei centri fortemente urbanizzati e ad alta vocazione turistica.

Oltre all’adozione di misure precauzionali che potranno includere la previsione dell’obbligo per tutti i conducenti, sia minorenni che maggiorenni, di indossare apposito casco protettivo regolamentare, nelle intenzioni vi è la volontà di istituire uno specifico organo di monitoraggio volto a definire il quadro delle informazioni relative agli incidenti che vedono coinvolti i monopattini elettrici; questo al fine di contribuire all’implementazione degli elementi conoscitivi della sperimentazione nazionale e a limitare gli infortuni.

“Sul piano della strategia regionale in materia di sicurezza stradale – afferma Davide Bellomo, capogruppo e primo firmatario del progetto di legge – è di primaria importanza la previsione di misure di prevenzione mirate a preservare l’integrità fisica degli utilizzatori di questi dispositivi di mobilità debole, anche al fine di evitare il sovraccarico dei reparti di pronto soccorso e di terapia intensiva del territorio”.

“Al fine di rendere quanto più organiche le disposizioni presenti in questa legge – prosegue Bellomo – abbiamo previsto l’istituzione di un fondo regionale sperimentale di mobilità sostenibile, con il quale saranno assegnate premialità ai Comuni virtuosi che si atterranno alle disposizioni di legge”.

Contestualmente al progetto di legge regionale, il Gruppo consiliare Lega Puglia si propone di estendere la proposta di Legge al Parlamento introducendo alle disposizioni summenzionate, l’obbligo anche ai possessori privati di monopattino elettrico di copertura assicurativa.