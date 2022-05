Grande successo per il primo Appuntamento della 52a Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Ieri sera, 5 Novembre, ha avuto inizio presso il Teatro Apollo di Lecce la 52a Stagione Concertistica organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, con un’inaugurazione di altissimo livello. In scena l’Orchestra Sinfonica di Lecce e Salento, diretta per l’occasione dal Maestro Giovanni Pellegrini, mentre in qualità di solisti il pubblico ha avuto la possibilità di ascoltare il violinista Nicola Marvulli, che ha eseguito in maniera magistrale il Concerto per Violino e Orchestra in Mi Minore Opera 64 di Felix Mendelssohn, alternatosi sul palco con la pianista Tiziana Columbro che ha proposto invece il Concerto per Pianoforte e Orchestra in La Minore Opera 54 di Robert Schumann. Entrambe le esecuzioni si sono rivelate impeccabili, sia da un punto vista tecnico oltre a quello emotivo, a testimonianza dell’altissima preparazione raggiunta dai solisti nonostante la giovane età. La giovanissima Tiziana Columbro ha saputo rendere perfettamente il Romanticismo di Schumann, dosando con grazia e passione le sfumate, impalpabili, quasi eteree note del Concerto per Pianoforte e Orchestra in La Minore Opera 54, leggermente trattenute prima di essere lasciate sfuggire via, disperdendosi nell’aria … Quale coronamento, poi, a fine serata l’esibizione dei due soliti insieme, a testimonianza di una perfetta simbiosi raggiunta. La serata ha visto anche gli interventi di Dario Vergassola, uno dei più apprezzati ed irriverenti comici italiani che, interagendo anche con i musicisti dell’Orchestra, ha aggiunto un tocco di originalità e divertimento all’evento. Un’ovazione di pubblico ha salutato alla fine gli artisti, quale segno di gradimento per la riuscita della serata-

Il Maestro Giovanni Pellegrini, nato a Polignano a Mare (BA), ha studiato presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari e si è formato alla Scuola di Composizione del Maestro Fabio Cellini, avviandosi poi allo studio della Direzione d’Orchestra con i Maestri G. Serembe, M. Atzmon e F. Nagy. In seguito frequenta il corso triennale in Direzione d’Orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del Maestro Donato Renzetti, conseguendo il diploma di alto perfezionamento. Ha fatto parte di importanti formazioni musicali come l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, in qualità di primo trombone, e l’Orchestra Internazionale d’Italia, ed ha diretto concerti con l’Orchestra Sinfonica della fondazione ICO “T. Schipa” di Lecce, l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia di Taranto, l’Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, l’Orchestra Sinfonica M. Gusella di Pescara, l’Orchestra del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, l’Orchestra di Puglia e Basilicata, l’Orchestra della Fondazione Lucana, l’Orchestra da Camera di Durazzo e l’Orchestra da Camera Paisiello di Lecce. Vanta inoltre collaborazioni con importanti Direttori d’Orchestra quali D. Gatti, D. Oren, D. Renzetti, Latham Koening, C. Franci, R. Giovanninetti, B. Aprea,ed altri, partecipando a varie tournée internazionali e incidendo dischi e cd per la Sony e la Fonit-Cetra. Ha effettuato inoltre numerose registrazioni radiofoniche e televisive per le reti Rai e Mediaset.

I due solisti, entrambi pescaresi, nonostante la giovane età hanno alle spalle un curriculum di tutto rispetto, sia per ciò che concerne lo studio, la preparazione ed il perfezionamento, ma anche e soprattutto per l’attività concertistica, nella quale hanno debuttato giovanissimi riscuotendo sin da subito un grande favore sia di pubblico, sia di critica.

Dario Vergassola è uno dei comici più sofisticati ed irriverenti del panorama italiano. Originario di La Spezia è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alle sue partecipazioni negli anni ’90 al Maurizio Costanzo Show ed alla collaborazione poi con Serena Dandini con la quale per anni ha condotto Parla con Me sulla Rai, giusto per citare brevemente alcune delle sue collaborazioni.

Una serata ad altissimo livello, così come da anni è consuetudine negli eventi organizzati dalla Camerata Musicale Salentina, i cui dirigenti sono sempre attenti nella scelta degli appuntamenti e degli artisti invitati ad esibirsi sul palco. La Camerata Musicale Salentina è un’Associazione senza fine di lucro che opera in Lecce e Provincia da 52 anni. Fondata il 10 ottobre 1970 dal Maestro Carlo Vitale, si pone da sempre come obiettivo la diffusione della cultura musicale indipendentemente dalle fasce d’età.

Cosimo Enrico Marseglia

