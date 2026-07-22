Aggredisce la madre e minaccia il fratello: arrestato un 44enne per maltrattamenti

LECCE – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento delle Volanti è scattato nella prima mattinata del 19 luglio presso un’abitazione nella periferia del capoluogo, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa tramite il numero unico di emergenza 112.

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il fratello minore dell’aggressore, costretto a barricarsi all’interno della propria camera da letto per sfuggire alla condotta violenta del familiare. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno individuato all’ingresso dell’appartamento il 44enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, con una ferita all’arto superiore riportata infrangendo la vetrata di un mobile.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo aveva in precedenza percosso la madre, spingendola contro una vetrina andata in frantumi, per poi impugnare un coltello da cucina e scagliarsi contro il fratello minore.

Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi di maltrattamenti e per oltraggio a pubblico ufficiale, è stato condotto negli uffici della Questura. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Lecce, nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”.