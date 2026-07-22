Spianano una duna in zona protetta all’interno del parco, denunciate due persone

Ugento (Lecce) – Un intervento congiunto della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Ugento ha consentito di accertare la movimentazione e lo spianamento, mediante l’impiego di un mezzo meccanico, di una porzione di circa 50 metri quadrati di ambiente dunale in località Torre San Giovanni.

L’area interessata ricade nel demanio marittimo, all’interno del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” e di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale, sottoposto a specifici regimi di tutela ambientale e paesaggistica.

A seguito degli accertamenti, due persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria e il mezzo meccanico utilizzato per l’intervento è stato sottoposto a sequestro. Le condotte rilevate sono state ricondotte, allo stato, a diverse ipotesi di reato connesse all’esecuzione di opere non autorizzate sul demanio marittimo, al possibile deterioramento di habitat tutelati all’interno di un sito della Rete Natura 2000, nonché alla violazione della normativa paesaggistica e delle disposizioni poste a tutela delle aree naturali protette.

L’episodio evidenzia la necessità di mantenere elevata l’attenzione nei confronti di interventi che possono compromettere gli habitat dunali, ecosistemi particolarmente fragili che svolgono una funzione essenziale nella protezione della costa, nel contrasto all’erosione e nella conservazione della biodiversità.

Gli enti preposti alla vigilanza e alla tutela del territorio proseguiranno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, le attività di controllo e collaborazione istituzionale, al fine di garantire la salvaguardia delle aree protette e prevenire ulteriori trasformazioni non autorizzate del territorio.