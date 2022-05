Il Fantasma di Canterville di e con Angela De Gaetano a Ruffano domenica 7 novembre per Kairòs

RUFFANO (Lecce) – Il Fantasma di Canterville, tratto dall’omonimo romanzo di Oscar Wilde, sarà lo spettacolo in scena il 7 novembre a Ruffano presso la Sala San Francesco di Via Napoli, nell’ambito della Rassegna Teatrale organizzata da OdV Kairòs. Di e con Angela De Gaetano, lo spettacolo è una produzione di Factory Compagnia Transadriatica per la regia di Tonio De Nitto.

Virginia, una ragazza sensibile e generosa, va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché una antica profezia non sarà compiuta. Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma. Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla.

Virginia ci conduce attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regalandoci momenti davvero spettrali tra le grigie mura del rinomato Castello di Canterville. E nella migliore tradizione delle ghost stories, anche il nostro Fantasma di Canterville, si presenta come un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti. Lo spettacolo, ha debuttato in prima nazionale il 29 giugno di quest’anno al Festival Segnali di Milano

La rassegna teatrale Kairòs rientra nel progetto Mettere le Ali alle radici realizzato con il sostegno della Regione Puglia “ Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo “ Azione 2 – ID 33353 CUP B31J20000270002.

Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle norme sicurezza anti Covid 19 e sono con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e GREEN PASS.