Le previsioni meteo di oggi 10 novembre 2021

Puglia

Locali piogge nelle ore diurne sui settori settentrionali della regione, tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata le piogge continueranno ad interessare gli stessi settori, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Molise

Tempo instabile nelle ore diurne con deboli piogge estese sia in mattinata sia poi al pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento in serata.

Basilicata

Tempo asciutto nella giornata con nubi sparse sia in mattinata sia poi al pomeriggio; molte nubi nelle ore serali su tutti i settori, ma sempre senza fenomeni associati.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it