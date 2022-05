Le previsioni meteo di oggi 11 novembre 2021

Puglia

Condizioni di tempo stabile con nubi sparse al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi irregolari su tutto il territorio.

Molise

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni.

Basilicata

Condizioni di tempo stabile con nubi sparse al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi compatte su tutto il territorio.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo altrove.

