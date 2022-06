Mrs, Angelo Caliolo nominato Coordinatore cittadino di Carovigno

Continua il cammino di crescita nel Movimento Regione Salento in provincia di Brindisi, nelle scorse ora è stato nominato Angelo Caliolo nuovo coordinatore di Carovigno, lo presenta il coordinatore provinciale Angelo Massaro:

“In comune accordo con il coordinatore regionale Pierpaolo Signore abbiamo deciso di affidare le chiavi del coordinamento cittadino di Carovigno ad Angelo Caliolo, Guardia Giurata, uomo serio e affidabile che condivide con noi un’idea politica mirata alla crescita del territorio poiché è amante della buona politica, quella in cui lo spirito di servizio emerge da ogni azione. Con lui puntiamo a costruire qualcosa di nuovo, per una politica pulita per Carovigno, nel solco del nostro impegno per il Salento. Ad Angelo auguro a nome di tutto il direttivo provinciale buon lavoro”.

Pierpaolo Signore, coordinatore regionale, ha commentato così: “A nome mio e di tutto il movimento auguro buon lavoro ad Angelo Caliolo, certo che possa veramente esprimere al meglio le sue capacità all’interno della nostra grande famiglia. Ringrazio ancora una volta Angelo Massaro per il grande lavoro che sta facendo nella provincia di Brindisi. Anche questo è il bello della politica, crescere circondandosi di persone valide e leali”.

Infine, è arrivato il commento del nuovo coordinatore di Carovigno, Angelo Caliolo: “Questo è un giorno bello perché inizio questa nuova avventura in una grande famiglia. Ho sempre seguito il movimento perché lo ritengo il più incisivo e con le idee chiare del Salento. Un saluto particolare al presidente Paolo Pagliaro esempio della politica che è bello fare, in mezzo alla gente, con la gente, in difesa del nostro territorio, delle nostre radici, della nostra cultura. Ringrazio Angelo Massaro e Pierpaolo Signore per le belle parole e per l’accoglienza. Sono già in modo per sviluppare idee e progetti per Carovigno”.

