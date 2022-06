MRS, Rudy Manni nominato coordinatore cittadino di Taviano

Il Movimento Regione Salento è in continuo moto, il percorso di crescita e di radicamento sul territorio continua. Rudy Manni è stato nominato coordinatore cittadino di Taviano. Dottore in economia e management aziendale, imprenditore floricolo, componente del distretto florovivaistico e del cibo di Puglia, è stato candidato alle ultime elezioni comunali nella lista “Taviano Insieme” del sindaco vincente Giuseppe Tanisi, e dopo una brillante campagna elettorale fatta in poche settimane è stato il primo dei non eletti, raggiungendo un risultato che alla vigilia era insperato ma alimentato dalla voglia di partecipazione e dall’amore per la propria comunità.

Annuncia la sua nomina il coordinatore provinciale Francesco Viva:

“Non poteva esserci scelta migliore a Taviano e quindi con orgoglio annuncio che Rudy Manni è il nostro coordinatore cittadino. Una decisione che abbiamo preso di comune accordo con il coordinatore regionale Pierpaolo Signore nell’ottica della fase di crescita continua del nostro movimento. Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Salvatore Mauro che con la sua sensibilità ha avvicinato Rudi Manni alla nostra grande famiglia. Auguro al nostro nuovo coordinatore, a nome mio e di tutto il direttivo provinciale un grande in bocca al lupo certo che darà lustro al nostro movimento”.

Molto soddisfatto il coordinatore regionale Pierpaolo Signore: “Con Rudy Manni, un ragazzo eccezionale dalle grandi capacità, aggiungiamo un tassello importante sullo scacchiere del nostro costante impegno nel Salento e per il Salento. Sarà suo compito adesso dare vita ad un direttivo a Taviano per costruire insieme qualcosa di importante. Noi offriremo sempre tutto il nostro supporto. Buon lavoro a Rudy”.

Infine, arriva il commento del neo-coordinatore: “Dopo l’esperienza della campagna elettorale, che ho vissuto in maniera emozionante, nonostante io non sia riuscito ad essere eletto, sono sempre presente nel progetto del nostro sindaco Giuseppe Tanisi che crede fermamente nel progetto politico del MRS, ed ho deciso di continuare il mio impegno politico per il bene della mia Taviano e del Salento. Per me ricevere questa nomina è motivo di vanto ed orgoglio ed è stimolo per costruire qualcosa di importante. Quando prendo un impegno, quando decido di percorrere nuove strade, l’obiettivo è sempre quello di raggiungere la vetta. Inizio così questa mia nuova avventura, certo di poter costruire un direttivo forte a supporto della nostra grande famiglia. Ringrazio l’amico Salvatore Mauro perché mi è stato sempre vicino, e poi Pierpaolo Signore e Francesca Viva per le belle parole e per l’accoglienza, ed infine un forte abbraccio al nostro presidente Paolo Pagliaro che per tutti noi è un esempio da seguire”.