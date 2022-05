“Syncronicart-5”, al via a Cutrofiano la V edizione della Biennale del Salento di arte contemporanea

CUTROFIANO (Lecce) – SYNCRONICART-5, V^ Edizione della Biennale del Salento di arte contemporanea, a cura di Raffaele Gemma, dopo lo slittamento indotto lo scorso anno dall’emergenza COVID, riparte nel 2021 a grandi livelli. Nel sottotitolo traspare l’intento da parte degli organizzatori di non radicalizzarsi in una singola città, sede o location, ma di interessare il territorio salentino in modo più omogeneo e generalizzato. Sarà Cutrofiano, in provincia di Lecce, a ospitare la quinta edizione della rassegna nella splendida cornice di Palazzo Filomarini (Scuderie del Palazzo) dal 13 novembre al 19 dicembre 2021. La mostra è organizzata dall’associazione culturale no-profit “Progetto-Artec” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cutrofiano ed è tra le iniziative ammesse al Programma Straordinario della Cultura per il 2020 della Regione Puglia.

Si tratta di una mostra atematica, dove l’unico filo conduttore può essere individuato nel concetto di tempo, la cui analisi è più volte ricorrente nelle disamine critiche delle varie edizioni. Come ribadisce il curatore Raffaele Gemma: “Il tempo in definitiva appare un pretesto più che un tema per riunire artisti comunque eterogenei, rispettando la produzione di ognuno, allorquando comunque si tratti di opere eseguite in maniera coerente nel corso di ogni singola carriera, privilegiando in ogni caso quelle opere che appaiano sempre attuali e siano dotate di un qualcosa che stimoli una nuova percezione spazio-temporale. Si attua, in questo modo, una conoscenza del tempo di tipo alternativo, non scandita e cinematografica, come la nostra percezione è abituata a fare, bensì fluente e unitaria, secondo la concezione bergsoniana, già cara a Pierre Restany il quale però, ricordiamo, privilegiava l’élan vital, più che queste dinamiche temporali”.

Link Sponsorizzato

Antonio Giaccari – Disequilibrio armonico

Ventuno gli artisti partecipanti e, tra gli altri, incontriamo dei nomi che si riconfermano in Syncronicart contestualmente alla loro affermazione nel panorama nazionale, come Andrea De Simeis, Stefano Giovanni Garrisi, Antonio Giaccari, Antonio Luceri, Maria Luce Musca, Eva Orszagh, Luca Palma, Lorenzo Polimeno, Ezio Sanapo, Marcello Toma, Teresa Vella. Anche Fernando De Filippi ha già partecipato in un’edizione precedente, come Giovanni Gravante, mentre tra i nomi nuovi troviamo Uccio Biondi, Giovanni Carpignano, Salvatore Masciullo, Ester Negretti, Salvatore Sava. La mostra renderà omaggio inoltre a tre artisti purtroppo scomparsi: Salvatore Carbone, Antonio Pede, Giovanni Valentini.

Link Sponsorizzato

“L’altra novità – continua il curatore Gemma – oltre alla rotazione della città ospitante, sarà rappresentata dai testi critici in catalogo, dove la mia presenza non sarà più esclusiva, dal momento che a partire da questa edizione mi avvarrò anche dell’apporto di un critico di chiara fama, che, per l’edizione corrente è stato individuato nella figura del prof. Massimo Guastella, docente di Storia dell’Arte Contemporanea e responsabile scientifico del TASC, Laboratorio Didattico Territorio, Arti Visive e Storia dell’Arte Contemporanea – Dipartimento Beni Culturali, presso l’Università del Salento. Il prof. Guastella ha messo a disposizione il prezioso apporto dei suoi collaboratori del TASC, nell’ottica di quell’interazione fattiva con il territorio da parte del Laboratorio Didattico da lui diretto, che costituisce anche uno degli obiettivi da sempre perseguiti dall’associazione Progetto-Artec, come del resto è il suo stesso sottotitolo a citare (Territorio, Evoluzione, Cultura n.d.r.). È questo un chiaro esempio di sinergia tra realtà differenti che operano nel medesimo campo, quello dell’arte contemporanea, in questo caso un’associazione no-profit che ambisce a diventare ETS (Ente del Terzo Settore) e l’Università con il Dipartimento dei Beni Culturali. Un programma di collaborazione organizzativa più a lungo termine di questa rassegna oramai storicizzata, visto che il suo esordio risale al lontano 2012, per il momento non può essere avviato, perché molto dipenderà dalla sopravvivenza stessa dell’associazione stessa e dal suo inserimento nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ormai in fase di attuazione. In caso positivo ci potrebbe essere un salto di qualità anche della rassegna che è auspicabile per tutti, in primis per gli artisti, poi per il territorio.

Salvatore Sava – Soleluna

Sappiamo che la cultura rappresenta un importante veicolo di sviluppo sociale e di opportunità lavorativa. La partecipazione crescente di artisti appartenenti non solo al nostro ambito territoriale, nonché le richieste di adesione che giungono sempre più corpose, dimostrano come Syncronicart abbia già virato dalla fase iniziale di interazione graduale con gli ambienti artistici e culturali ad una fase di conferma e passaggio ad un livello più alto. Sarebbe ad esempio interessante poter arrivare a svolgere la Biennale in più città del Salento contemporaneamente, anche per sopperire alla carenza di un unico contenitore culturale capace di sostenere richiesta e proposta culturali, estendendo, perché no, la partecipazione anche agli artisti provenienti da altri paesi del mondo, con padiglioni specifici gestiti da diversi curatori. Appare chiaro come un programma del genere, sicuramente più ambizioso, necessiti di risorse economiche e di un substrato organizzativo ben differenti”.

Giovanni Carpignano – La sposa

La mostra ha il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce-Salento d’Amare, Comune di Cutrofiano, Laboratorio Didattico TASC “Territorio, Arti visive e Storia dell’Arte Contemporanea”- Dipartimento Beni Culturali Università del Salento, Fondazione Capece Maglie. Il vernissage è previsto per il 13 novembre 2021 alle ore 18,30.

Andrea De Simeis – Totentanz

In seconda serata alle ore 21 ci si sposterà cento metri ad est nei locali dell’Ex-Mercato coperto per la performance sonoro-visiva multidisciplinare “Totentanz” dell’artista Andrea De Simeis, che coinvolgerà numerosi musicisti di chiara fama e personaggi dello spettacolo da Angelo Urso ad Antonio Cotardo, da Danilo Gallo a Masha Tsyvareva.

La macchina musicale rilascerà al giro di una manovella da parte degli avventori una pregevole incisione su carta vergata a mano dell’artista De Simeis. Totentanz, al termine della performance, troverà il suo alloggiamento all’interno di Palazzo Filomarini, tra le altre opere degli artisti di Syncronicart-5, di cui anch’essa è ovviamente parte integrante. La mostra si terrà nel rispetto della normativa vigente di prevenzione Covid, prevedendo ingresso contingentato, Green pass e regole sul numero massimo di avventori in modo proporzionato alla capienza, essendo evento da svolgersi al chiuso. Nel caso di Totentanz l’ingresso è limitato su prenotazione. La mostra ha ingresso libero e non ha finalità commerciali.

Vernissage Syncronicart.5 : ore 18,30 Scuderie Palazzo Filomarini Cutrofiano, Piazza Municipio

Performance sonoro-visiva “Totentanz”: Ore 21,00 Sala Ex Mercato coperto via Milite Ignoto, 3 Cutrofiano (LE) 100 m più a est

Orari apertura : tutti i giorni escluso lunedì ore 10-12 e 17-19

Info: Associazione Culturale Progetto-Artec mob3383495574 progetto.artec@yahoo.it