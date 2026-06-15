Gran pienone in Piazza Municipio a Cutrofiano per il “Party Salento Show Live”

SALENTO – Numeri agostani quando l’estate deve ancora cominciare. Il “Party Salento Show Live” ha fatto il gran pienone all’ultima tappa del tour 2026, che si è svolta domenica scorsa a Cutrofiano. Piazza Municipio è stata sold out per oltre 2 ore per il grande spettacolo del trio formato Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel. Dopo il successo ottenuto nella tappa di Veglie, lo show live più prestigioso del panorama pugliese è sbarcato a Cutrofiano, nell’ambito di un evento che ha fatto ballare e centinaia di persone sino a tarda notte. Dopo il successo riscosso per le piazze salentine e pugliesi nel Summer Tour 2025, il format esplosivo condotto da Massimo Manca e Mauro Stiky continua a far registrare numeri da record con il mega show che ha fatto rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tanti cuori hanno battuto all’unisono in una serata che resterà impressa nelle menti di coloro che l’hanno vissuta. La serata si è svolta con le esibizioni esclusive di cantanti, ballerini e performer. Sul mega palco il format musicale si è snodato tra effetti speciali e schermi ledwall di ultima generazione. Il format progettato da un gruppo di deejay salentini è nato con l’intento di intrattenere il grande pubblico con uno spettacolo ricco di musica, luci, scenografie e coreografie, usufruendo di tecnologie avanzate. Dopo il successo ottenuto tra il 2016 e il 2019, il progetto mira a posizionarsi nei prossimi anni nelle maggiori piazze del Sud Italia e oltre, trasportando il grande pubblico in uno scenario coinvolgente dove un palco interamente allestito con oltre 40 metri quadri di Ledwall (maxi schermo ad alta risoluzione) e un service audio-luci, ospiterà dj, vocalist, cantanti, musicisti e performers. Lo spettacolo consiste in un mix musicale che in maniera trasversale propone i grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 alle hit dei giorni nostri con i videoclip originali proiettati su maxischermo, contornati dalle più belle voci del Salento che interagiscono con il pubblico.