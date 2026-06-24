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Cultura

Sabato 11 luglio inaugura la nona edizione di Crita. Festival delle arti rassegna a cura della cooperativa Ventinovenove

Stefano Massini, Andrea Pennacchi, Mario Perrotta, Arianna Porcelli Safonov, Gnut, Vera Gheno Sono alcuni degli ospiti della rassegna itinerante ideata e prodotta dalla cooperativa Ventinovenove e che quest'anno, da luglio a ottobre, tocca i comuni di Bagnolo del Salento, Collepasso, Cutrofiano, Maglie e Galatone

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