Tempo di Riflessione, Creatività come risorsa compensativa e propositiva

Una delle forme di compensazione delle difficoltà che si incontrano nella vita terrena è l’arte, che si esercita impiegando la creatività, facoltà immateriale che permette di elaborare un’espressione totalizzante dell’essere, componendo un naturale equilibrio tra le dinamiche delle reti neurologiche e le dinamiche dei fenomeni psicologici che interessano ogni individuo.

La creatività, in quanto potenziale unificante tra le discipline che si interessano della funzionalità del cervello e quelle che trattano dei moti dell’anima propri della dimensione spirituale dell’essere, risulta perciò elemento centrale nel collegamento nei due distinti campi del sapere, quello che tratta delle neuroscienze e quello che tratta delle psico-scienze.

Sinora, però, accogliendo il retaggio fuorviante della concezione romantica che protendeva verso l’espressione artistica coincidente con l’abbandono della razionalità per favorire il libero fluire dei moti inconsci dell’anima dell’artista, la creatività è stata emarginata dal resto delle attività della società moderna, perché ritenuta imponderabile prerogativa di pochi individui eccezionali, artisti o persone mentalmente disturbate. Dapprima distinguendo tra il suo libero impiego nel campo specifico dell’arte da quello mirato a scopo terapeutico impiegato nel campo specifico della psicoanalisi, la creatività è finita però poi nel limbo delle facoltà ineffabili, difficili da far emergere, da applicare e da valutare, per essere confinata infine nel campo dell’irrazionale e del fantastico, un ampio bacino di raccolta di espressioni considerate opposte alla razionalità e alla concretezza prevalentemente esercitate in una società tendenzialmente orientata verso la produzione di beni materiali e all’utile da essi derivato.

In campo terapeutico la creatività è impiegata come stimolo all’esplicazione in forma visibile dei segni significanti, che aiutano a riconoscere e a identificare le motivazioni profonde e remote dalle quali scaturiscono le problematiche psicologiche di una coscienza alterata, quelle poste alla base del disagio psichico, che la medicina contribuisce a scomporre, ad analizzare, a riformulare e a ricomporre con operazioni di recupero appropriate in un equilibrato e rinnovato stato di coscienza. Funzionale al processo dell’arte-terapia, eseguita con l’assistenza diretta di specifici terapeuti, la creatività rappresenta il mezzo per far fluire all’esterno e incanalare opportunamente, procedendo dalla dimensione dell’es alla dimensione dell’io, le forme dei moventi che creano quei nodi psicologici che disturbano e intralciano la formazione equilibrata della personalità dell’individuo.

Considerando la creatività come facoltà connessa all’intelligenza, all’intuizione, all’introspezione, all’elaborazione cosciente, ossia come prerogativa strettamente partecipe alla dinamica delle facoltà cognitive preposte al regolare svolgimento delle funzioni cerebrali e, insieme, partecipe alla dinamica della formazione delle facoltà emozionali, contribuendo allo svolgimento del fluire ordinato delle naturali spinte interiori, si tutela e si potenzia così la personalità di ogni individuo, intesa nella sua totalizzante integrità.

Il non sapere, però, prestare sufficiente attenzione nel considerare inscindibili la razionalità, se pur più specifica delle facoltà cognitive, e la creatività, se pur più specifica delle facoltà emozionali, il non sapere opportunamente valorizzare le connessioni tra entrambe le funzioni concorrenti nella formazione nella personalità dell’essere, il non riconoscere la loro naturale coesistenza all’interno dell’unico registro della mente dell’uomo non favorisce certo lo sviluppo equilibrato e integrato delle potenzialità cognitive e spirituali, congiunte nel concorrere entrambe in egual misura alla formulazione e allo sviluppo del processo che implica l’avere coscienza della realtà, interpretarla ed esprimere giudizi sensati ed equilibrati su di essa.

Il preponderante potenziamento della razionalità, facoltà cognitiva più adatta a produrre opere funzionali rispetto all’esercizio della creatività, le cui opere non sempre rispondono ai parametri dell’utilità -prediligendo i creativi la bellezza, l’equilibrio e l’armonia che solo una società attenta ai beni dell’anima apprezza e promuove come risorse necessarie per il progresso- ha provocato la netta scissione tra il creativo produttore di opere nei vari campi dell’arte e l’operatore attivo negli ambiti propri di una società prevalentemente industrializzata, che ha stentato a riconoscere il ruolo del creativo nel promuovere idee originali e produrre beni dalle qualità prevalentemente immateriali, ma che ben canalizzate potevano anche elevare il livello della stessa produzione materiale.

Quando, poi, in nome della libertà d’espressione, il solco del divario esistente tra la comprensione razionale dei più e la comunicazione artistica dei pochi è diventato sempre più profondo in una società votata alla prevalente razionalità quale metro di valutazione di ogni forma di comunicazione, i due estremi dell’arte e della psicoanalisi hanno finito anche per incontrarsi. Ne è conseguito che entrambi i campi sono stati accomunati e collocati al margine della medesima società industrializzata, già meccanicizzata e poi anche tanto tecnologicamente avanzata da illudersi di poter limitare nelle mani di pochi la direzione di tutti.

Tale società, però, rinunciando a potenziare la creatività come una dimensione fondamentale dell’essere, ha anche rinunciato a sviluppare un ethos collettivo equilibrato tra razionalità e irrazionalità, tra cervello e anima, tra materia e spirito, tra ragione e istinto, sentimento, emozione…tra espressione fisica e concezione spirituale, tra esperienza e consapevolezza come mezzi necessari alla elevazione spirituale dell’essere. Opponendo la presupposta irrazionalità dei pochi componenti del mondo dell’arte alla prediletta e presunta purezza della razionalità dei molti del mondo della produzione tecnicista si è rinunciato, forse inconsapevolmente, anche ad un’inimmaginabile risorsa di progresso e di adeguato sviluppo culturale di una società nella quale molti individui, non riuscendo a incanalare le proprie espressioni dell’anima verso la creatività e il fare etico, fanno esplodere le pulsioni represse del proprio inconscio nelle molteplici forme della violenza non solo verso gli altri, ma a volte rivolte anche verso se stessi.

Eppure, millenni di storia dimostrano che l’abitante di questa terra ha trovato e trova proprio nella creatività espressa attraverso varie forme la valvola di sfogo per attenuare e superare le conseguenze di tutte le avversità che si incontrano, individualmente e collettivamente, in questa vita.

Per questo, oggi si va prospettando la tendenza positiva della riscoperta della creatività come facoltà insita in tutti gli uomini e l’orientamento a svilupparla come risorsa capace di determinare una svolta rispetto alla condizione in cui si è immessa l’attuale società tecnologicamente avanzata, che ha sapientemente prodotto abili esecutori delle idee dei pochi, ma che ha trascurato di prestare attenzione alla necessità di impiegare mezzi adeguati per lo sviluppo equilibrato e integrato delle connesse naturali potenzialità razionali e spirituali e per poter rendere attivo in tal senso ogni singolo individuo.

Esercitare e sviluppare la creatività vuol dire, perciò, possedere una risorsa spendibile nel mondo, necessaria a orientarsi verso un pensiero divergente costruttivo, alternativo al pensiero omologato per tutti e conformato al pensiero unico legato ad una “logica roccia”, chiusa nei concetti consolidati nel tempo, per prodigarsi, invece a favore della “logica fluida”, malleabile e adattabile alle esigenze di ogni tempo.

Ne deriva che la creatività rappresenta una preziosa risorsa da valorizzare nel presente e nel futuro dell’umanità, un mezzo per reinventare scenari migliori rispetto a quelli attuali, all’interno di percorsi di vita le cui sfide naturali e sociali richiedono continui e mirati adattamenti.

In quanto dinamico processo organizzativo delle facoltà cognitive ed emozionali dell’essere umano, la creatività rientra nel comportamento che favorisce la comunicazione interpersonale tra gli individui, permettendo di superare ogni barriera comunicativa, geografica e culturale.

La creatività rappresenta un campo d’indagine anche in quei settori della scienza interessati a rilevare le dinamiche avviate dal cervello, dalla mente, dall’intelletto per accedere alla conoscenza di sé, dell’universo e dei sistemi complessi in esso contenuti.

Ne deriva che l’essere umano, in quanto “sistema complesso pensante” può trovare, facendo leva sull’insieme delle sue facoltà, cognitive ed emozionali, i mezzi per determinare “punti-evento” coerenti con le energie degli estesi campi vibrazionali e di coscienza universale, dei quali l’organismo vivente è privilegiata parte integrante e attivamente interagente.

Esercitando le proprie intrinseche e interconnesse facoltà individuali, consistenti nella razionalità, nell’intelligenza, nel pensiero divergente e nella creatività, può pervenire a una piena libertà, quale bene spirituale che proviene dall’intimo, che non permette all’essere umano di diventare un numero di una innumerevole, indistinta e informe comunità mondiale, soggetta, come invece avviene per altre forme di natura animale, al processo automatico di omologazione dei comportamenti orientati verso una singolarità di tipo fisico.

Applicata in senso propositivo la creatività diviene invece strumento efficace per condurre l’individuo o il gruppo d’individui a sentirsi “soggetti attivi”, agenti consapevoli nel difficile compito di apportare le condizioni necessarie a raggiungere stati di equilibrio all’interno di un universo di sistemi complessi dinamici in evoluzione e per questo vitali e protesi non solo verso il grande attrattore fisico di cui si interessa la scienza che tratta della fisica dei quanti e delle particelle elementari, ma anche verso il “Grande Attrattore” di cui tratta la concezione metafisica dell’universo, ossia verso la misteriosa Singolarità dell’Assoluto, il Creatore per eccellenza, da cui ogni creatura proviene e verso cui, compiuta la propria opera creatrice nel mondo, può alfine spiritualmente tendere.

Immagine:

Marisa Grande, “Interconnessioni”, da “immagini cosmiche”, computer- art, 2012