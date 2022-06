Tuglie, Piano urbano del verde, al via le piantumazioni

TUGLIE – Al via con le azioni previste con il “Piano Urbano del Verde”, adottato a partire da quest’anno dal Comune di Tuglie, secondo le linee guida individuate dalla “Commissione per il Verde Pubblico” in seno all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Obiettivo è avere una pianificazione nella gestione del verde urbano pubblico, che prevede indicazioni chiare sulla tipologia e sul posizionamento di nuove alberature. A tale proposito, in alcuni rioni del paese, sono stati piantumati circa settanta nuovi alberi di varie specie: Canfora, Ligustro e Carrubo. Si tratta di un primo intervento, a cui hanno preso parte anche alcune classi dell’istituto comprensivo di Tuglie-Collepasso, realizzato in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, con il supporto della locale Pro Loco, che ha donato alcune essenze arboree, contribuendo ad aumentare il verde pubblico nella Zona Montegrappa. Nella zona Mazzuchi in particolare, sono stati piantumati degli alberi di olivo leccino “in segno di rinascita – dichiara il sindaco Massimo Stamerra – dopo la xylella e la pandemia”.

Tuglie nei giorni scorsi ha anche ricevuto il premio “Comune Riciclone” da parte di Legampiente Puglia. Il riconoscimento è stato ritirato a Bari dal sindaco Massimo Stamerra e dall’assessore all’ambiente Luca Guido: con il 73,8% il paese si è posizionato al 42esimo posto tra le new-entry della classifica regionale che stabilisce i comuni che effettuano più, o meno, raccolta differenziata.

“Raggiungere questi obiettivi così importanti ci inorgoglisce – ha dichiarato l’assessore Guido –. Il merito va ai cittadini che ogni giorno sono attenti a conferire i rifiuti in maniera corretta. Ringrazio anche l’arch. Fiorella Petruzzi, il geom. Nunzio De Santis, tutti gli operatori ecologici della ditta Muccio per il loro sìnergico e puntuale lavoro quotidiano. Certamente questo è un punto di partenza per migliorare ulteriormente e raggiungere nuovi traguardi. In futuro – aggiunge Guido – l’attenzione nei confronti del verde pubblico e dell’ambiente continuerà con nuovi interventi a favore della collettività e del territorio.”

“Il mio “grazie” va ai cittadini – commenta Stamerra – che responsabilmente ogni giorno, differenziano i rifiuti. Continueremo – aggiunge – a diffondere una cultura consapevole del riciclo: è il primo passo per attuare un sistema di economia circolare perchè ogni scarto rappresenta una preziosa risorsa da riutilizzare in maniera “green””.

