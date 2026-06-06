San Cataldo, parte la rivoluzione del lungomare: investimento da 2,8 milioni. Per l’ostello si cerca la sponda dei privati

LECCE – Un nuovo volto per il lungomare di San Cataldo e una strategia diversa per il recupero dell’ex Ostello del Sole. Sono le due novità principali contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla giunta comunale per l’intervento “La Spiaggia Urbana – Lotto 1A – Lungomare Amerigo Vespucci”, finanziato con 2,8 milioni di euro attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica.

L’opera rappresenta uno dei tasselli più importanti del programma di rigenerazione delle marine leccesi e interesserà un ampio tratto del litorale, dal Lido York fino alla zona di confine con il territorio di Vernole. L’obiettivo è quello di rendere il waterfront più moderno, accessibile e integrato con il contesto naturalistico, migliorando il rapporto tra la spiaggia, la pineta e gli spazi urbani retrostanti.

Il progetto prevede la riqualificazione di marciapiedi e carreggiate, la realizzazione di percorsi ciclopedonali, interventi sul verde pubblico e nuovi servizi a supporto della balneazione. L’idea è quella di ridurre l’impatto delle superfici asfaltate, eliminare barriere e dislivelli e favorire una fruizione più agevole del litorale da parte di residenti e turisti.

Rispetto alle ipotesi iniziali, però, il piano non comprenderà il recupero dell’ex Ostello del Sole. Gli approfondimenti tecnici effettuati sull’immobile hanno infatti evidenziato criticità più rilevanti del previsto. Per riportare la struttura alla piena funzionalità saranno necessari interventi di consolidamento particolarmente impegnativi, a partire dal rifacimento dei solai e da altre opere strutturali che comportano costi superiori alle risorse disponibili nell’ambito del finanziamento.

Per questo motivo l’amministrazione comunale sta valutando un percorso alternativo, puntando sul coinvolgimento di investitori privati attraverso una formula di project financing. L’obiettivo è attrarre capitali in grado di sostenere un progetto di recupero più ampio e ambizioso, capace di rilanciare una struttura considerata strategica per l’offerta turistica della marina.

“Stiamo accelerando il processo di riqualificazione delle marine leccesi e San Cataldo sarà sempre più attrattiva e accogliente”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Gianpaolo Scorrano, spiegando che lo stralcio dell’ostello è stato dettato dalla necessità di progettare un intervento organico e duraturo. Secondo l’assessore, dopo anni di abbandono la struttura necessita di opere profonde e il contributo dei privati potrebbe rappresentare la soluzione più efficace per restituirla alla città. L’approvazione del progetto costituisce ora il passaggio preliminare verso le successive fasi di progettazione e realizzazione di un’opera destinata a trasformare uno dei tratti più frequentati della costa leccese, con l’obiettivo di restituire a San Cataldo un lungomare più funzionale, vivibile e in sintonia con il paesaggio naturale che lo circonda.