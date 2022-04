Ancora polemiche sull’impianto di compostaggio, il sindaco Salvemini puntualizza: “Percorso pubblico, altrimenti non ci sarebbe stato il mio assenso. Il privato non c’entra”

LECCE – I sindaci di Surbo e Trepuzzi sono rimasti sulle loro posizioni, nonostante il comunicato del sindaco Carlo Salvemini. Oggi i primi cittadini Trio e Taurino hanno dichiarato di meravigliarsi dello stupore del sindaco per le loro uscite, adombrando la presenza del privato nel progetto che tende a chiudere il ciclo dei rifiuti con un impianto di compostaggio in zona Masseria Ghetta e puntualizzando che fino ad oggi di questo progetto non si sa nulla.

Anche questa volta non ho tardato a farsi sentire il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, per chiarire che nel progetto di realizzazione di un impianto pubblico di riciclo della frazione organica in località Ghetta a Lecce ci sono solo soggetti pubblici:

“La disponibilità del Comune di Lecce ad ospitare un impianto di compostaggio sul proprio territorio è stata condizionata, fin dal primo momento, dalla natura pubblica dell’impianto e della sua gestione. La proposta progettuale privata segnalata dai sindaci Taurino e Trio non ha nulla a che vedere con il percorso intrapreso, finalizzato a dotare il capoluogo e il territorio circostante di un impianto pubblico di riciclo della frazione organica utile a chiudere il ciclo dei rifiuti, a beneficio dei cittadini.

L’istanza di ATI Calabra Maceri & Altri – pur legittimamente presentata, come è nelle possibilità di qualunque impresa – è totalmente estranea al percorso istituzionale intrapreso su impulso del Comune di Lecce, che vede la condivisione di Regione e Ager e che è finalizzato, oltre al superamento di un’anacronistica e antistorica sindrome nimby, alla realizzazione di un impianto pubblico, gestito dal pubblico. Proprio per assicurare che siano i bisogni del territorio e non il libero mercato e la ricerca del profitto ad orientarne la gestione economica.

Associare questa istanza privata al percorso trasparente intrapreso dal sottoscritto, condiviso da Ager e Regione Puglia, è un esercizio arbitrario che finirà, come tante altre parole lanciate nel dibattito su questa vicenda, per evaporare senza lasciare traccia alcuna”.