Forum Ambiente e Salute: “Smaltire in discarica la biomassa derivante da dragaggio della darsena di san Cataldo è deprecabile”

Forum ambiente e salute lecce

Oggetto: DARSENA LECCE: NO SMALTIMENTO IN DISCARICA POSIDONIA

Sig. SINDACO sig. ASSESSORE LL.PP. Lecce DIREZIONE ARPA PUGLIA

P.C.

sig. MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA Sig. ASSESSORE AMBIENTE REGIONE PUGLIA

sig. PROCURATORE CORTE CONTI BARI Sig. PREFETTO LECCE

“L’opzione di smaltire in discarica la biomassa derivante da dragaggio della darsena di san Cataldo – Lecce è assai discutibile e deprecabile sul piano ambientale e finanziario; essa confligge con la ratio della normativa esistente e della sua interpretazione più autorevole, delle consolidate conoscenze ed esperienze scientificamente corroborate, sulle quali la stessa normativa si fonda”. Ad affermarlo sono Carlo Martignano, Giovanni Seclì, responsabili del Forum ambiente e salute, che hanno indirizzato una lettera alle autorità politiche, ambientali e giudiziarie. “Tale soluzione di smaltimento, da quanto risulta, non è stata praticata precedentemente in altri precedenti e simili interventi nel litorale leccese.

Il documento dell’ISPRA SPIAGGIA ECOLOGICA N. 192-2020 , in cui si affronta in modo circostanziato il problema dello smaltimento della posidonia proveniente da spiaggiamento o da dragaggio (banquette) si conclude con l’esplicita indicazione a “scelte flessibili incentrate sul ridurre al minimo lo smaltimento e a favorire la manutenzione in mare della posidonia”(pag,43)”.

Tale conclusione segue ad una disamina attenta della questione, incentrata su alcuni capisaldi, che ovviamente tengono presente il decreto152- 1999, la circ. ministero ambiente 20.5.2019, quanto proposto dal MIPAAF per il compostaggio, il decreto ministero ambiente 2016 (che “avrebbe” introdotto criteri più rigorosi per lo smaltimento in mare; quest’ultimo peraltro esclude la sua applicazione alla movimentazione di sedimenti in loco, funzionali all’immersione ), il pronunciamento della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Sardegna.

In particolare il documento ISPRA definisce alcuni punti cruciali, ineludibili, tra cui: è pericoloso sottrarre biomassa da un sistema naturale; il materiale posidonia è escluso dalla categoria rifiuto, se l’Amministrazione presenta istanza di valorizzazione della stessa biomassa, per la riqualificazione ambientale, per il ripascimento; si ricorda altresì che la circolare MATTM del 20.05.2019 ne prevede l’utilizzazione , tramite spostamento via mare in aree vicine per il contrasto dell’erosione costiera. La posidonia , è rconosciuto universalmente, consolida gli arenili, ostacola la erosione costiera , conserva gli ecosistemi: pertanto la sua sottrazione dall’ambiente originario è l’opzione da evitare al massimo. Dal Decreto 2006 alle altre normative nazionali, ed anche dell’UE, viene sempre riproposta la gerarchia della gestione della posidonia: in primis l’impiego per il ripascimento di dunali e di arenili specie nei mesi non balneari; oppure in aree attigue o in mare; terzo l’interramento o l’uso per produrre compost. Lo smaltimento in discarica è considerata e proposta solo quale soluzione residuale, nel caso di accertata impraticabilità delle altre, che va motivata adeguatamente , anche per il suo maggior costo economico per le finanze pubbliche.

Peraltro la secernita della sabbia, obbligatoria prima di procedere allo smaltimento in discarica, presenta un costo non inferiore a quello della selezione dei rifiuti antropici presenti, preliminare allo smaltimento in mare o al ripascimento delle coste: soluzione questa dall’’indiscutibile vantaggio sul piano ambientale e, si ribadisce, opzione opzione non discrezionale, ma supportata dalla normativa. In alternativa, il dlgs 152 del 1999 permette comunque , qualora i materiali derivanti da operazioni di dragaggio non possano essere utilizzati per ripascimento del litorale, la loro immersione in mare.

Pertanto si chiede

– che quanto rimarcato dall’ISPRA nel 2020 –alla luce di tutta la normativa precedente , senza ignorare il decreto 2016!- sia tenuto in debita considerazione prima di scegliere opzioni alternative allo sversamento in mare aperto o al ripascimento della costa , contro l’erosione, critica per quella leccese e le altre a sud di essa, e quindi prima di optare le lo smaltimento in discarica. Questo distrugge preziosa materia prima, incide pesantemente sulle casse comunali ( situazione critica della stessa Amministrazione), e in genere rappresenta un ingiustificato spreco di risorse pubbliche . Inoltre si profila l’inadeguato dragaggio dei fondali rispetto alle esigenze , quindi di scarsa utilità, a causa delle risorse in gran parte destinate all’oneroso quanto illegittimo sversamento in discarica della biomassa dragata;

– che sia formalmente e sollecitamente richiesto all’Arpa -prima di assumere scelte operative- un parere autorevole sulla migliore destinazione gestionale della biomassa dragata; è singolare invece affidarsi ad un laboratorio di analisi accreditato, di cui è doveroso per l’amministrazione comunale rendere pubblici sia il nome che la perizia elaborata in merito, in quanto vincolerebbe le scelte amministrative ad un esborso finanziario esorbitante e a nostro avviso ingiustificato.

– conoscere se l’ Amministrazione –o chi per essa- abbia presentato istanza di valorizzazione della posidonia per riqualificazione ambientale, escludendola così dalla categoria rifiuto.

Si sollecitano infine il Ministero, l’Assessorato, l’ISPRA a prodigarsi per favorire la soluzione ambientalmente ed economicamente più sostenibile alla luce della normativa e della logica dei processi circolari, di riuso e non di dissipazione della materia prima. Si fa parte la Procura della Corte dei Conti e la Prefettura di Lecce per una vigilanza a sul rispetto delle norme”.