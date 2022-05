Maturità e primo ciclo 2022, tornano due scritti. Gli studenti protestano. Lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia: “Chiediamo scusa ai ragazzi”

ROMA – Tornano le prove scritte nella scuola italiana, dopo due anni di pandemia in cui si discutevano solo delle “tesine” oralmente. Sono pronte le ordinanze sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione: sono state inviate dal ministro Patrizio Bianchi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. Due scritti per maturità e primo ciclo. Per la maturità si terrà una prova scritta di italiano, poi una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e un colloquio finale in presenza o in videoconferenza, se lo studente è impossibilitato. L’esame del primo ciclo sarà composta da due prove scritte: una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche. Infine, anche per i ragazzi delle medie sarà previsto un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica. Gli studenti non sono contenti di queste scelte e promettono battaglia.

BISOGNA CHIEDERE SCUSA AI NOSTRI RAGAZZI

Lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia bacchetta il governo: “Ancora una volta la classe politica italiana non si preoccupa della salute mentale dei nostri figli, non si preoccupa del trauma emotivo portato da questi due anni di pandemia e negando il contesto attuale propone una narrazione paradossale per la prossima maturità (ed esame di terza media): ‘quest’anno scolastico è stato diverso dall’altro, è andato tutto bene, un anno fantastico allora è giusto ritornare alla normalità’.

Ancora una volta nessuno ha dato valore alle loro sofferenze psicologiche, a quanto è mancata loro la scuola e la socialità, quanta vita hanno tenuto sospesa. Vuol dire negare la realtà, la sofferenza; vuol dire essere incapaci di PRENDERSI CURA. Dovevano partire dai ragazzi , dovevamo sentirli, comprenderli. Dovevamo partire da loro che non riescono ad immaginare e desiderare più un futuro (56%degli adolescenti). Invece la nostra risposta da adulti è stata: dai avete cazzeggiato abbastanza ora si torna a fare sul serio! Ragazzi vi prego, perdonateci”.