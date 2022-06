Covid, 1.537 nuovi casi in Puglia: 513 nel leccese. Miglioramento costante degli indicatori, meno ricoverati nelle terapie intensive

PUGLIA – La situazione è in costante miglioramento per quanto riguarda la lotta alla pandemia. Diminuiscono i ricoverati e cominciano a farsi strada anche i medicinali anticovid più efficaci, che però valgono entro i primi 5 giorni di malattia. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 1.537 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 2.566), 513 (ieri 835) si registrano in provincia di Lecce. Con 16.574 (ieri 22.695) test eseguiti e 1.537 (ieri 2.566) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 9,27% rispetto al all’11,31 di ieri.

Sono 18 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore: erano 9 ieri.

Complessivamente i ricoverati scendono da 643 a 626 (-17), mentre gli attualmente positivi scendono da 79.666 a 79.320 (-346).

Dei 626 ricoverati, 595 (ieri 610, -15) sono in area non critica, mentre 31 (ieri 33, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 381

Provincia di Bat: 135

Provincia di Brindisi: 103

Provincia di Foggia: 242

Provincia di Lecce: 513

Provincia di Taranto: 141

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 4