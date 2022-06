Covid, 2.566 nuovi casi in Puglia: 835 sono leccesi. Nella terapia intensiva del DEA i pazienti diventano 8: dimesso un 73enne leccese

PUGLIA – Tutti gli indicatori continuano a calare: sono di meno i contagi, ma anche i ricoverati. Nella terapia intensiva del DEA di Lecce i pazienti sono diventati 8: ce n’è uno in meno rispetto a venerdì scorso perché è stato dimesso un 73enne che era in gravi condizioni. In tutta Italia si sta verificando un calo di decessi e ricoveri. La maggior parte dei virologi concordano nell’interpretare il calo degli indicatori come un passaggio dalla pandemia all’endemia, nonostante il mondo scientifico inviti alla cautela perché il virus è comunque imprevedibile con le sue mutazioni. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 2.566 positivi (ieri 3.315), 835 (ieri 896) si registrano in provincia di Lecce. Con 22.695 (ieri 25.782) test eseguiti e 2.566 (ieri 3.315) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’11,31 rispetto al 12,86% di ieri, al 12,17% di venerdì, al 12,42% di giovedì, al 12,75% di mercoledì, al 15,26% di martedì, al all’8,87% di lunedì, al 12,77% di domenica.

Si registrano 9 decessi rispetto ai 17 di ieri, ai 7 di venerai, ai 9 di giovedì, ai 14 di mercoledì, ai 22 di martedì, agli 8 di lunedì, ai 7 di domenica.

Complessivamente i ricoverati scendono da 663 a 643 (-20), mentre gli attualmente positivi scendono da 80.908 a 79.666 (-1.242).

Dei 643 ricoverati, 610 (ieri 624, -14) sono in area non critica, mentre 33 (ieri 39, -6) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 664

Provincia di Bat: 164

Provincia di Brindisi: 200

Provincia di Foggia: 346

Provincia di Lecce: 835

Provincia di Taranto: 327

Residenti fuori regione: 19

Provincia in definizione: 11