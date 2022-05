Covid, 3.541 nuovi positivi in Puglia, 994 sono leccesi. La caccia al virus di alcuni no vax. La testimonianza: “Mio figlio senza bus a 15 anni”

PUGLIA – Mentre ci stiamo mettendo alle spalle la quarta ondata possiamo già affermare che la discesa fino a questa estate non si fermerà. Ovunque in Europa si allentano le misure anticovid, ma il green pass resta. I no vax resistono, si organizzano con i passaggi privati com enormi gruppi whatsapp. Tra di loro ci sono dipendenti pubblici e persino sanitari. “Sono alla ricerca di qualcuno che mi attacchi il covid – ci confida un avvocato – Mi sono scambiato i bicchieri con un positivo, ma ancora niente. Ci costringono a fare queste cose per tornare a vivere in società”.

“Ho messo a disposizione il mio mezzo – ci spiega un dipendente pubblico – Mio figlio ha perso diversi giorni di scuola. A 15 anni è rimasto senza mezzo. La mia famiglia non si è piegata al ricatto statale. Alcuni hanno cercato di infettarsi. Nella mia famiglia siamo in tre non vaccinati: abbiamo preso il COVID, ma senza sintomi. I tamponi li abbiamo fatti a spese nostre: l’Asl era scomparsa. Ogni 2 giorni abbiamo fatto tamponi. Mi sono positivizzato il 25 gennaio. Sono stato sospeso dal lavoro per 4 giorni, poi sono andato avanti con i tamponi”.

I no vax restano diffidenti in maniera intransigente e resistono a ogni costo: “Viviamo un’epoca in cui a gente che semplicemente rifiuta di non assumere un farmaco facoltativo vengono inflitte sofferenze ed ingiustizie (addirittura viene tolto il lavoro ed il pane) che neanche ad assassini, pedofili e criminali della peggiore specie è mai stato fatto questo! – tuona l’avvocato salentino contrario al vaccino anticovid, che sottolinea di aver fatto tutti gli altri vaccini– Questo è un paese in cui, nonostante la mascherina sia inutile e non obbligatoria all’aperto, si vedono fiumi di persone rincretinite che ancora la indossano all’aria aperta! Si può lavorare a nero senza contratto, ma non senza l’assurdità di un pass. Le forze dell’ordine vengono distolte dai loro importanti compiti per controllare la certificazione verde!”.

Il green pass resterà in piedi anche quando cesserà lo stato di emergenza, a fine marzo. L’emendamento in Parlamento per annullare la certificazione verde è stato bocciato. Il “lockdown morbido” per centinaia di no vax continua.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 3.541 positivi (ieri 4.244), 994 (ieri 1.104) si registrano in provincia di Lecce. Con 27.723 (ieri 32.104) test eseguiti e 3.541 (ieri 4.244) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 12,77% rispetto al 13,22% di ieri. Si registrano 7 decessi rispetto ai 22 di ieri, ai 29 di venerdì, ai 30 di giovedì (11 relativi alla giornata e i restanti 19 riguardanti i giorni precedenti), ai 10 di mercoledì, ai 22 di martedì, ai 15 di lunedì, ai 7 di domenica.

Complessivamente i ricoverati salgono da 782 a 784 (+2), mentre gli attualmente positivi scendono da 87.931 a 86.582 (-1.349).

Dei 784 ricoverati, 729 (ieri 725, +4) sono in area non critica, mentre 55 (ieri 57, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 986

Provincia di Bat: 197

Provincia di Brindisi: 306

Provincia di Foggia: 575

Provincia di Lecce: 994

Provincia di Taranto: 456

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 9

