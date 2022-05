Covid, 5.778 nuovi casi in Puglia, 1.482 nel leccese. Domani riaprono le discoteche. I contagi calano. 7 milioni senza vaccino

PUGLIA – Continuiamo a convivere con il covid: i casi sono ancora a migliaia nel leccese, ma destano poca preoccupazione perché sono quasi tutti con sintomi da raffreddore, tranne pochissimi pazienti con malattie pregresse. I numeri dei ricoverati continuano a oscillare di poche unità, ma senza impensierire. Con oltre il 90% di vaccinati la situazione è tutta in discesa, anche se circolano 7 milioni di non vaccinati, che secondo alcuni virologi sarebbero a rischio anche con la variante omicron. Secondo la Fondazione Gimbe all’8 febbraio in Italia sono ancora 7,1 milioni le persone che hanno evitato la vaccinazione anticovid, di cui 1,8 milioni guarite da meno di 180 giorni e 5,3 milioni vaccinabili. Quindi, gli esperti spiegano che se da un lato il fatto che oltre 1,7 milioni di persone siano entrate in contatto con il virus alza il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone non protette da Covid-19 è ancora molto elevato e, soprattutto, l’immunità derivante dall’infezione cala progressivamente nel tempo, confermando la necessità di vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio.

Intanto da domani stop alle mascherine all’aperto e via libera alle discoteche che non sono già fallite (visto che il governo non ha avuto molte attenzioni per il settore della movida, in tanti sono finiti in bancarotta, mentre altri hanno aperto lo stesso con la scusa di far funzionare solo il bar). Intanto, si pensa anche al futuro stop al green pass, già attuato in altre nazioni. Sul piano della vaccinazione di massa, invece, sembra che non ci sarà bisogno della quarta dose: AIFA potrebbe optare per il richiamo annuale. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 5.778 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 4.944), 1.482 (ieri 1.278) si registrano in provincia di Lecce. Sono stati effettuati 40.824 nuovi test nelle ultime 24 ore (ieri 41.483): l’indice dei positivi sale al 14,15% rispetto all’11,95 di ieri.

Si registrano 21 decessi rispetto ai 18 di ieri, ai 33 di martedì (20 sono relativi alle giornata e i restanti 11 riguardano i giorni precedenti) ai 4 di lunedì e domenica, agli 8 di sabato, ai 23 di venerdì, ai 13 di giovedì.

Complessivamente i ricoverati salgono da 814 a 816 (+2), mentre gli attualmente positivi scendono da 102.430 a 101.544 (-886).

Degli 816 ricoverati, 748 (ieri 747, +1) sono con sintomi, mentre 68 (ieri 67, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.600

Provincia di Bat: 408

Provincia di Brindisi: 579

Provincia di Foggia: 936

Provincia di Lecce: 1.482

Provincia di Taranto: 717

Residenti fuori regione: 35

Provincia in definizione: 21