Covid, 6.269 nuovi casi: 1.582 nel leccese. Più contagi nelle primarie, anche a Copertino e Tricase. “Con omicron più facile la reinfettarsi, bambini più colpiti”

PUGLIA – Il rialzo del numero degli attualmente positivi nella provincia di Lecce, che è stato messo in luce ieri dal nuovo report dell’Asl, si spiega con i nuovi focolai emersi nelle scuole leccesi. Nell’ultima settimana sono finite in quarantena diverse classi delle primarie di Copertino, ma anche in tantissimi altri paesi salentini. Il sindaco di Tricase, Antonio De Donno conferma: “C’è un’avanzata del virus delle scuole primarie, ma comunque si tratta di bambini con sintomi lievi, nessun caso grave. I contagi tra i bambini si stanno verificando in molti paesi della provincia di Lecce, in questo momento”. “È fisiologico un aumento dei contagi ora che siamo tutti in presenza a scuola, ma la situazione è sotto controllo” – puntualizza la sindaca di Copertino, Sandrina Schito. Dunque, l’aumento degli attualmente positivi nella provincia di Lecce ha una spiegazione: la maggiore facilità di contagio tra i bambini a causa della variante omicron e l’avanzata nelle comunità scolastiche primarie. Infatti, se si dà uno sguardo al report Asl, pubblicato ieri su questo giornale, nei paesi più popolosi la curva del contagio si alza soprattutto per i nuovi focolai a scuola: a Lecce i positivi attuali questa settimana salgono, da 2.587 a 2.768 residenti; a Nardò i numeri restano alti, ma si registra un calo degli attualmente positivi: si passa da 754 a 726 in una settimana. Al terzo posto per numero di positivi c’è Tricase con 573 contagiati (erano 495 la settimana scorsa), in aumento per la seconda settimana di seguito a causa della scoperta di nuovi focolai. Segnali negativi anche a Copertino, dove si passa da 517 a 553 contagiati. A Galatina la curva del contagio sale da 503 a 522 residenti positivi. Il maggior numero di nuovi contagi resta ovunque quello nelle scuole.

LA VARIANTE OMICRON REINFETTA E COLPISCE DI PIÙ I BAMBINI

Ogni giorno che passa continuiamo a imparare sempre più cose sulla variante Omicron del SARS-CoV-2: innanzitutto sappiamo che è più “lieve” rispetto alle altre mutazioni del virus, soprattutto con gli adulti vaccinati si riduce, nella maggior parte dei casi (se non ci sono malattie pregresse od obesità), a un raffreddore. Il direttore del Dipartimento di Igiene dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele, aveva già osservato le numerose “reinfezioni” avvenute nel leccese, oltre al fatto che i bambini sembrano i “bersagli più facili del virus”. Il responsabile del SISP, non più tardi di dieci giorni fa, ci ha rilasciato delle dichiarazioni che oggi vengono confermate dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: a Lecce sono emersi centinaia di casi di malati di covid guariti e contagiati nuovamente a distanza di un solo mese. Questo fa riflettere sulla breve durata dell’immunizzazione dopo la malattia. Il presidente ISS Silvio Brusaferro ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui oltre a mettere in luce il fenomeno del reinfezioni in tutta Italia, sottolinea il fatto che la fascia (da zero a 19 anni) è la più colpita dal virus.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 6.269 nuovi casi in Puglia: 1.582 sono leccesi. Sono deceduti in 8 nelle ultime ore. Sono 108.012 gli attualmente positivi (con 54.279 test effettuati), 753 ricoverati in area non critica, 66 pazienti in terapia intensiva.





NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.788

Provincia di Bat: 575

Provincia di Brindisi: 542

Provincia di Foggia: 924

Provincia di Lecce: 1.582

Provincia di Taranto: 788

Residenti fuori regione: 51

Provincia in definizione: 19