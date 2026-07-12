Cerimonia finale per il premio Galateo a Galatone

La piazza che non aspetta il futuro

`Cronaca dalla cerimonia finale del Genio Galateo, Palazzo` `Marchesale, Galatone`

di Vincenzo Candido Renna

C’è una sera in cui un atrio smette di essere pietra e diventa patto. È accaduta sabato, sotto le logge di Palazzo Marchesale a Galatone, nel nome di un uomo morto da cinquecento anni e più vivo di chiunque altro in sala: Antonio de Ferraris, il Galateo, medico e umanista che confuse, per fortuna nostra, la scienza con le buone maniere dell’anima.

A tenere insieme la serata, con la leggerezza esatta di chi non recita un copione ma lo abita, è stata Alessia Cuppone. Voce chiara, tempi giusti, la freschezza rara di chi sa anche quando tacere: ha presentato sindaci e presidenti, letto pergamene, e a un certo punto ha dovuto pure intrattenere un bimbo piccolissimo di nome Antonio che non voleva scendere dal palco. In quel dettaglio minuscolo, un bambino in braccio alla madre laureata con una tesi sul diritto al gioco nell’infanzia, si è consumata una delle due epifanie della sera.

L’altra è arrivata poco dopo. Un giovane studioso di filosofia del tempo, premiato con il Genio Galateo, ha confessato sorridendo di non fare, cito, “nulla di realmente utile”. Flaiano avrebbe applaudito: l’inutilità della filosofia, dichiarata da chi la esercita, è forse la cosa più utile ascoltata quella sera. Un bambino troppo piccolo per capire perché tutti applaudissero e un filosofo che dubita delle proprie parole: l’imprevedibile, dentro una cornice barocca fin troppo perfetta per essere vera, ha fatto scintilla.

Tonio Papa, presidente di Pluritono, ha aperto con parole scelte a una a una: la conoscenza non privilegio da custodire in una torre eburnea, ma dono che cresce condividendolo; gli sponsor non finanziatori, ma costruttori del futuro. Francesco Danieli, assessore alla cultura, ha capovolto Nuovo Cinema Paradiso: non più “non tornate, dimenticateci”, come diceva Alfredo a Totò, ma “andate lontano, e poi tornate”. Enrico Fedele, per SVM del gruppo Belenergia, si è commosso a quella citazione, e ha chiuso con un augurio semplice quanto raro: essere felici, qualunque cosa si scelga di fare.

Anna Tonia Margiotta, pedagogista e scrittrice, ha portato in dote un numero che pesava più di ogni discorso: dal 2023 al 2024 i giovani laureati che lasciano l’Italia per l’estero sono cresciuti del 36,5 per cento. Detto in una sala piena di lauree fresche e di applausi, il dato non è suonato come un allarme, ma quasi come una scommessa: che la statistica, per una sera almeno, potesse sbagliarsi.

Tra una pergamena e l’altra è scorsa una litania di nomi che meriterebbe, ognuno, una riga propria: Francesca De Pascalis, rigore assoluto; Martina Aloisi, che ha inseguito la libertà di Kazantzakis nella Grecia di Zorba; Emily Antico, che ha ripensato l’arte oltre lo sguardo, in opere pensate per essere toccate. Il premio della giuria a Donatella Tarantino, discussa alla Sorbona su Cartesio, e a chi ha studiato i digital twins dell’industria cinque punto zero. Il Coop Alleanza 3.0 a Marco Demitri, medico del lavoro arrivato solo in video da Milano, capace comunque di commuovere la sala. Il Conad Adriatico a Ludovica Ciardo, che ha restituito dignità accademica alle macare del Salento: la magia rinascimentale, ha ricordato, era prima di tutto immaginazione critica. L’Elabora a Mariagrazia Russo, la cui tesi parla alle famiglie che ogni giorno convivono con la disabilità, non solo a chi la vive.

E poi il Genio Galateo, il premio che dà il nome a tutto: il filosofo del tempo di cui sopra; Benedetta Greco, ingegnere strutturale, che ha studiato la vulnerabilità sismica proprio dell’ex complesso ospedaliero Galateo, la storia che si morde la coda con involontaria eleganza; Simone Papa, dottorando allo ETH di Zurigo tra i meccanismi della retina, che di questa terra lontana ha detto, semplicemente, di sentirsi richiamato.

Del resto il tema del ritorno aveva già trovato voce nell’architetto e scrittore Giuseppe Resta, che ha ricordato la prima sera nel proprio studio dopo Firenze: pioveva, era autunno, non c’era nessuno, e si è chiesto perché fosse tornato. Oggi lo sa: perché un’esperienza altrove serve solo se poi la si restituisce a casa propria. Alessandra Inguscio, che il Genio Galateo lo vinse fra le prime edizioni ed è arrivata fino a Milano e agli Stati Uniti inseguendo l’immuno-oncologia, l’ha detto più semplicemente: il cuore, comunque, resta qui.

Giovanni Caputo, presidente di Elabora, ha ricordato che la famiglia è la prima cooperativa che incontriamo, il primo patto di mutuo soccorso. Carmelo Rollo, per Lega Coop, ha ripetuto una frase che suonava quasi come un rosario laico: da soli non c’è storia. Giancarlo Tuma, che il progetto lo aveva sognato per primo insieme a Papa, ha rivendicato per i ragazzi che finita la scuola dell’obbligo si affacciano alle domande più grandi uno spazio d’ascolto che nessuno pensa mai a riservare loro.

Anche a chi scrive, che con questi temi lavora da una vita, è toccato dire qualcosa, quella sera. Si è parlato, mi pare, ripensandoci ora più da cronista che da relatore, di quanto sia più facile fotografare l’esteriore che proiettare l’interiore; di una frase di Nietzsche portata quasi di contrabbando, che la conoscenza si scrive come si dipinge, per interpretazione più che per decreto di laboratorio, e che il diritto più sovversivo resta di conseguenza quello alla felicità, un diritto senza targa né indirizzo; di don Tonino Bello, che diceva che per volare abbiamo bisogno, ciascuno, di un’ala sola, e quindi di restare uniti. Dette da fuori, oggi, suonano meno come un discorso e più come la sintesi involontaria di quello che si è visto accadere.

Palazzo Marchesale, con pietre che hanno visto altri secoli, ha ospitato per una sera un futuro che non chiede il permesso di restare. Il talento, si è detto chiudendo la serata, è la ricchezza più grande di una comunità. Vero. Ma a renderla indimenticabile non è stato solo il merito: è stato un bambino piccolissimo che non voleva scendere dal palco, e un filosofo che si scusava per essere inutile.