Arsenale di armi e munizioni dopo un blitz in masseria: 46enne condannato a 4 anni

TREPUZZI (Lecce) – Quattro anni di reclusione. Questa la condanna inflitta a Daniele Papa, un 46enne di Trepuzzi, già noto alle forze dell’ordine, per la santabarbara di armi, munizioni e materiale esplosivo detenuti in una masseria. La sentenza è stata emessa dalla giudice per l’udienza preliminare Cinzia Vergine al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato.

L’arresto dell’uomo risale agli inizi di agosto del 2021. In azione, quel giorno, entrarono i carabinieri del comando provinciale di Lecce, insieme ai colleghi della Compagnia di Lecce supportati dallo squadrone eliportato dei Cacciatori di Puglia e da due unità cinofile dei carabinieri di Tito (provincia di Potenza). I militari scovarono il materiale nel corso di una serie di controlli sul territorio focalizzati su masserie e zone particolarmente impervie nella zona nord della provincia leccese. Nei controlli finirono anche l’abitazione e la masseria in uso a Papa.

Doo una perquisizione i carabinieri sequestrarono l’arsenale custodito dall’uomo composto da un ordigno esplosivo improvvisato, di forma cilindrica con accensione a miccia del peso di 2,6 chilogrammi; due fucili da caccia, uno a canne mozze calibro 12, l’altro a due canne sovrapposte calibro 20 e smontato in tre pezzi; una pistola mitragliatrice MP5 Kurs, marca Heckler&Koch, calibro 9×19, con caricatore; due pistole semiautomatiche, marca Zavastava, calibro 7,65 e 7,62; una pistola scacciacani senza tappo rosso e diverse centinaia di munizioni di vario calibro.

La perquisizione venne poi estesa nella masseria di proprietà dello stesso Papa, nelle campagne di Squinzano, dove i carabinieri ritrovarono un chilogrammo di marijuana, contenuta in diversi sacchetti di cellophane. Per il possesso dello stupefacente, la posizione dell’uomo (difeso dall’avvocato Salvatore Rollo), è stata archiviata già nella fase delle indagini.