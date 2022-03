Ispezioni dei Nas negli ambulatori veterinari di tutta Italia, scattano due denunce anche nel Salento

SALENTO – Coinvolge anche la provincia di Lecce la maxi operazione di controllo dei carabinieri del NAS, che hanno ispezionato in tutta Italia centinaia di ambulatori veterinari.

I carabinieri di Lecce, infatti, hanno denunciato due medici veterinari – direttori sanitari di due distinte cliniche veterinarie munite di “pronto soccorso” nella provincia di Lecce – ritenuti responsabili di truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel corso dei controlli è stata accertata la detenzione di complessive 55 confezioni di farmaci per uso umano, verosimilmente prescritte a persone fisiche e oggetto di rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale, poiché risultate prive di bollino farmaceutico.

Medici non vaccinati contro il Covid, strutture sporche o senza disinfettanti. Hanno trovato di tutto i Nas dei carabinieri negli ambulatori veterinari sottoposti a controllo negli ultimi giorni. Nel corso delle verifiche, sono stati chiusi in tutta Italia 10 ambulatori veterinari e sono scattate 178 sanzioni.

Altre violazioni sono state accertate in Puglia a Martina Franca, dove i Nas di Taranto hanno sequestrato 328 dispositivi medici sterili, impiegati per trattamenti sanitari e interventi chirurgici degli animali in cura, rinvenuti scaduti di validità all’interno di un ambulatorio veterinario.