L’uscita di Ippazio Morciano dopo l’accordo Metallo-Vergine: “Soddisfazione del Pd per la candidatura di Antonica a Galatina”

PUGLIA – L’appoggio a Fabio Vergine di alcune personalità del centrosinistra regionale, persino alcuni componenti della squadra dell’assessore Sebastiano Leo e l’accordo con il più votato del Pd alle scorse regionali, Donato Metallo ha fatto scattare l’allarme nel Pd. L’ex sindaca Sandra Antonica, infatti, è una dirigente dem. Ippazio Morciano, il segretario provinciale Pd, ha deciso di lanciare un segnale: “La federazione del Partito Democratico di Lecce esprime la massima soddisfazione per la candidatura di Sandra Antonica a sindaco della Città di Galatina. Sandra è tra le più autorevoli e forti risorse del nostro territorio, una donna capace e coraggiosa. Tra le priorità del PD salentino è quella di portare al governo del territorio le migliori risorse disponibili capaci di imprimere un’accelerazione al processo di crescita delle nostre comunità.

Le sfide che abbiamo davanti, a partire dall’utilizzo delle risorse del PNRR, necessitano di capacità, competenza e di una filiera istituzionale capace di trasformare le idee in realtà tangibile. Galatina è la terza città del Salento, centro di un area importantissima per la provincia e per la regione, che merita un governo e un sindaco all’altezza della sua storia e delle sfide che caratterizzeranno il futuro”.