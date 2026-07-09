Movida a Lecce, in 32 saranno aperti fino alle 3: si parte col nuovo regolamento

Il nuovo regolamento comunale sulla movida di Lecce sarà operativo domani e cambierà gli equilibri della vita notturna del centro storico e delle aree interessate dalla movida. Il principio introdotto dall’amministrazione comunale è quello della “premialità”: chi investe in sicurezza e decoro potrà lavorare due ore in più, mentre chi non aderirà al nuovo sistema dovrà abbassare le serrande all’una di notte. Il primo banco di prova sarà proprio il fine settimana ormai alle porte.

Sono 32 i locali (più uno che ha fatto la domanda singolarmente), quasi tutti concentrati nel centro storico, che attraverso Confcommercio Lecce hanno presentato un progetto unitario per ottenere il prolungamento dell’orario fino alle 3 del mattino. A questi si aggiunge un’ulteriore richiesta presentata singolarmente, mentre altre domande sono ancora al vaglio degli uffici comunali.

Il nuovo sistema prevede che possano usufruire della premialità soltanto gli esercenti che sottoscrivono uno specifico accordo con Palazzo Carafa e si impegnano a garantire un servizio di sicurezza privata attraverso steward qualificati, incaricati di presidiare gli spazi esterni ai locali, prevenire situazioni di degrado, favorire il rispetto delle regole e collaborare con la Polizia Locale e con le forze dell’ordine. I progetti vengono esaminati dalla Polizia Locale d’intesa con la Questura e, una volta conclusa l’istruttoria, il Comune rilascia l’autorizzazione insieme a una vetrofania identificativa che certificherà l’adesione al sistema premiale.

Per tutti gli altri esercizi pubblici che non hanno aderito al progetto o che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti, resterà invece in vigore il limite di chiusura fissato all’una di notte. Il regolamento introduce anche una stretta significativa sulla vendita di alcolici da parte di minimarket ed esercizi di vicinato. Nelle aree interessate dalla movida questi esercizi dovranno cessare la vendita di bevande alcoliche già dalle ore 22 e saranno tenuti a chiudere nello stesso orario. Per i trasgressori sono previste sanzioni particolarmente pesanti, con l’obiettivo di contrastare il consumo incontrollato di alcol nelle piazze e lungo le strade del centro.

L’amministrazione comunale considera la forte adesione registrata già prima dell’entrata in vigore del provvedimento come il primo segnale del nuovo modello di gestione della movida, che punta a conciliare il diritto al divertimento con la sicurezza urbana, il decoro e la tutela della vivibilità del centro cittadino.

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha espresso soddisfazione per la risposta degli operatori: “La risposta degli operatori è andata oltre ogni aspettativa e dimostra che il percorso intrapreso è quello giusto. Ringraziamo Confcommercio per la preziosa collaborazione. Abbiamo costruito un sistema che premia chi investe nella sicurezza e nella qualità dell’offerta, attraverso una collaborazione concreta tra Amministrazione, imprese e Forze dell’Ordine. È il primo passo verso una movida moderna, responsabile e sostenibile”.

L’assessore alle Attività produttive Gabriella Margiotta ha invece sottolineato il lavoro svolto dagli uffici comunali per consentire l’avvio del nuovo sistema: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai dirigenti, ai funzionari e a tutto il personale del Settore Attività produttive, della Polizia Locale e degli uffici coinvolti che in queste settimane hanno lavorato senza sosta per rendere operativo il nuovo Regolamento. Il loro impegno prosegue anche in queste ore, con tempi strettissimi, per completare le verifiche sui progetti presentati, predisporre e approvare gli accordi e procedere immediatamente alla loro sottoscrizione. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di concludere l’iter nel più breve tempo possibile affinché gli operatori in possesso dei requisiti possano beneficiare della premialità già dal primo fine settimana di applicazione del nuovo Regolamento. È uno sforzo organizzativo considerevole che testimonia la volontà di dare risposte rapide a chi ha scelto di investire nella sicurezza e nella qualità della nostra città. Le prime autorizzazioni saranno rilasciate già per questo fine settimana. La straordinaria adesione registrata conferma che il dialogo con gli operatori ha prodotto fiducia e collaborazione. Vogliamo una Lecce viva, aperta e attrattiva, ma anche ordinata, sicura e rispettosa dei residenti. È questa la visione che il nuovo Regolamento intende realizzare”.