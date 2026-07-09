Venerdì 10 luglio agli Agostiani “I giorni della cappuccina”

LECCE – Domani, venerdì 10 luglio, alle ore 20, la biblioteca OgniBene, al complesso degli Agostiniani in viale De Pietro, ospiterà la presentazione del libro “Giorni alla cappuccina” di Giulietta Bandiera.
Con l’autrice dialogherà la psicologa Eleonora Prazzoli.
Il romanzo parla di una tenuta di campagna immersa nel verde delle colline lombarde sorge sui resti di un antico monastero, ammaliando chiunque vi giunga col suo fascino misterioso.
Si dice nasconda un tesoro, ma anche una maledizione, poiché come una donna libera la cappuccina si lascia amare, ma mai possedere.
Fra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, nello spazio fra due lutti familiari, la narratrice vive la propria giovinezza in quell’eremo verde.
Sarà la natura a farle da rifugio e a guidarla senza parole, nutrendola come un grembo e forgiandola come un crogiolo, affinché divenga ciò che è destinata a diventare.
L’ingresso è libero e gratuito.
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