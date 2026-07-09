Ancora allarme per la situazione del carcere di Lecce: «Una realtà al collasso»

Lecce – «Una realtà ormai al collasso all’interno del Carcere di Lecce».

La Segreteria Generale del Fsa Cnpp/Spp torna a segnalare una situazione definita ormai insostenibile per il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Lecce, costretto ad affrontare quotidianamente gravi criticità operative e condizioni di lavoro sempre più difficili.

“Le notizie che giungono dal territorio descrivono una realtà al collasso, caratterizzata da livelli minimi di sicurezza e da un carico di lavoro che lede i diritti più elementari dei lavoratori”, è spiegato dal Vice-Segretario Generale Di Giacomo. Secondo quanto descritto, il personale di Polizia Penitenziaria dell’istituto leccese è costretto a gestire carichi di lavoro eccessivi, con agenti impiegati contemporaneamente in più sezioni e servizi. La carenza di organico provoca inoltre turni prolungati e doppi servizi, con operatori costretti a coprire anche il turno notturno per mancanza di sostituzioni.

“Tale quadro non è solo inaccettabile sotto il profilo dei diritti sindacali, ma mette concretamente a rischio la sicurezza del personale, della struttura e dell’intera comunità penitenziaria. Come se ciò non bastasse, sono giunte a questa Segreteria indiscrezioni ufficiose secondo cui, per asserite esigenze di servizio, la Direzione o gli organi superiori starebbero valutando la possibilità di far saltare o sospendere il piano ferie estivo già programmato per il personale”, prosegue la nota. Qualora tale informazione dovesse trovare riscontro, “questa sigla sindacale esprime sin da ora il proprio più totale e categorico disappunto” e preannuncia una risposta “immediata e priva di sconti”.

“Questa Segreteria Generale – conclude Di Giacomo – non esiterà a mettere in atto forme di protesta estreme, inclusa quella di legarsi ai cancelli esterni della struttura di Lecce. Non permetteremo che si oltrepassi ulteriormente il limite del rispetto della dignità lavorativa. Si rinnova pertanto l’invito a un urgente e immediato intervento correttivo volto a ripristinare condizioni di lavoro dignitose e sicure presso la Casa Circondariale di Lecce”.