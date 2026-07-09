I balneari custodi della sicurezza: nuovo salvataggio a Porto Cesareo

Sono le 18 quando il bagnino Cazzella Luigi anni 25 del lido Samanà, a Porto Cesareo, si accorge di un giovane ragazzo che dopo aver preso sonno sul suo materassino era arrivato a largo dalla spiaggia libera a circa 250 metri dalla riva ed era in stato di forte agitazione.

Un salvataggio non preventivato tenuto conto che gli ospiti del lido Samanà erano per lo più sotto gli ombrelloni. Invece, un bambino di soli 9 anni si era addormento sul suo materassino che con una modesta corrente proveniente da sud è stato colto di sorpresa.

Nel primo tentativo è intervenuto il padre del ragazzo e non riuscendo a raggiungere il figlio ha chiesto aiuto e soccorso al bagnino Luigi del lido accanto alla spiaggia libera.

Luigi immediatamente al primo accenno di richiesta di aiuto appena resosi conto dell’emergenza è salito sul pattino di salvataggio e con non poca difficoltà ha raggiunto il giovane turista che era in preda al panico. Dopo un breve colloquio per farlo calmare Luigi ha fatto salire a bordo del pattino il bambino, che arrivato a riva è stato abbracciato dai suoi genitori che hanno vivamente ringraziato il bagnino ed il concessionario del lido Samanà per la tempestività del salvataggio. Adesso il piccolo potrà tornare ad Isernia luogo della sua residenza e portare nei suoi ricordi l’indelebile avventura andata a buon fine.

Mauro Della Valle, presidente Confimprese demaniali, ha spiegato l’importanza del presidio dei bagnini: “Sono molto orgoglioso quando i balneari talvolta additati per ideologia storica danno invece sempre più prova della professionalità e soprattutto certezza alla salvaguardia e prevenzione dei numerosi ospiti delle spiagge”.