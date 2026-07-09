Botte alla figlia 16enne che finisce in ospedale perché vuole uscire con il fidanzato: indagato il padre. “Metodi educativi”

SALENTO – Nega alla figlia 16enne di uscire in scooter con il fidanzato e, dopo un litigio, colpisce la ragazza in pieno volto e lei finisce in ospedale. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima e per comprendere se tra padre e figlia il clima di tensioni sia sfociato in altri episodi di violenza.

Nel frattempo il nome del genitore, un 46enne residente in comune della provincia di Lecce, è finito nel registro degli indagati con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Un atto dovuto, fanno sapere fonti inquirenti in attesa di conoscere quali determinazioni intenderà adottare il pm nei confronti di un soggetto, conosciuto come un grande lavoratore e molto attento all’educazione della figlia.

“La sua unica colpa se così si può dire – raccontano persone a lui vicine – è di essere estremamente scrupoloso nella crescita della figlia in un’età molto particolare e delicata. In casa, poi, l’uomo si scontrerebbe spesso con la moglie per metodi educativi, a suo dire, troppo accondiscendenti”.

E a causa di questi contrasti tra genitori sarebbero sorte le tensioni tra padre e figlia culminate ad aprile in un episodio di violenza. Dopo un battibecco scaturito dal desiderio della ragazza di uscire con il fidanzato in scooter, il padre avrebbe perso le staffe schiaffeggiando la figlia. Immediata la corsa in ospedale, dove viene refertata in pronto soccorso con alcune ecchimosi giudicate guaribili in cinque giorni. La giovane è stata dimessa subito dopo.

Una segnalazione sull’accaduto viene inoltrata dal pronto soccorso dell’ospedale di Tricase agli organi di polizia. Si attivano i servizi sociali e i professori della scuola frequentata dalla ragazza. Scatta così un procedimento penale. Nelle scorse ore, la 16enne è stata sentita con la forma dell’incidente probatorio davanti alla gip Valeria Fedele: un passaggio cruciale nelle indagini per blindare la testimonianza della presunta vittima che, davanti a giudice e magistrato inquirente, ha ricostruito l’aggressione circoscrivendo l’episodio a un caso isolato

A breve, dopo il deposito di una consulenza sulla capacità a testimoniare e sull’attendibilità delle dichiarazioni, la procura dovrà decidere se archiviare il procedimento a carico del padre o chiederne, invece, il processo. Intanto genitori e figlia continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Per gli inquirenti non ci sarebbero elementi così gravi da dover disporre l’allontanamento della ragazza da casa. L’uomo è difeso dall’avvocato Francesco Medina.