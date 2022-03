Operaio 29enne morto in un impianto foltovoltaico: sette indagati per omicidio colposo

SAN DONATO (Lecce) – Sette indagati per la morte di Antony Turnone, l’operaio di neppure 29 anni, di Crispiano (nel tarantino), deceduto nella mattinata di lunedì 28 marzo folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava in un impianto fotovoltaico di San Donato. L’accusa di omicidio colposo viene contestata nei confronti dei responsabili della sicurezza del cantiere oltre ad una serie di figure professionali. La loro iscrizione nel registro degli indagati da parte del pm di turno, il sostituto procuratore Alessandro Prontera, si deve ritenere un atto del tutto dovuto in vista dell’autopsia che sarà conferita nella giornata di giovedì 31 marzo.

Al momento dell’incidente, il giovane, originario di Martina Franca, si stava occupando dello spostamento di container eseguendo alcune manovre con il camion. Improvvisamente con il braccio meccanico ha urtato un cavo dell’alta tensione che ha investito l’operaio davanti agli occhi dei suoi colleghi. I soccorsi sono stati allertati dopo pochi minuti. Sul posto è piombato il personale del 118 che ha cercato di rianimare il giovane con l’utilizzo del defibrillatore. Considerata la gravità del quadro clinico, Turnone è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Una volta arrivato in pronto soccorso, l’operaio è stato sottoposto ad una serie di accertamenti ma gli sforzi profusi dal personale medico non sono serviti per salvargli la vita e Turnone è morto dopo pochi minuti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli ispettori dello Spesal insieme ai carabinieri della stazione di San Cesario, i vigili del fuoco e il personale della società Enel. Gli investigatori hanno ascoltato a sommarie informazioni i colleghi dello sfortunato operaio per ricostruire con maggior precisione la dinamica dell’incidente.

La provincia di Lecce si conferma così maglia nera in Puglia nella casistica sugli incidenti. Nei primi nove mesi del 2022 le morti bianche sono più che raddoppiate passando dalle 8 del 2020 alle 19 conteggiate fino a settembre del 2021. Appresa la notizia dell’ennesima tragedia, il sindacato Ugl Lecce ha inviato un messaggio di solidarietà alla famiglia della vittima, sollecitando l’attivazione dell’Osservatorio sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in realtà istituito presso la prefettura ma non ancora entrato in funzione.

Dolore e sconcerto nelle due comunità di origine del ragazzo. “Martina e Crispiano piangono un giovane lavoratore. Antony Turnone, nato nella nostra città e vissuto a Crispiano – scrive il sindaco di Martina Franca Franco Ancona in un lungo post su Fb – ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro in provincia di Lecce. Ancora una volta ci ritroviamo di fronte ad un’altra tragedia del lavoro, a distanza di pochi giorni dall’incidente avvenuto nel porto di Taranto nel quale è rimasto vittima un operaio. E’ inaccettabile che nel terzo millennio in Italia si continui a morire sul lavoro. Ci auguriamo che questi episodi inducano le istituzioni competenti a porre in atto interventi sempre più incisivi per eliminare questo triste fenomeno che riguarda l’intera comunità nazionale. Esprimiamo il nostro solidale cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane in questo momento drammatico e doloroso”.

“Anthony era una gran persona e la sua morte rappresenta una brutta perdita per il nostro paese – commenta il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo – naturalmente ci associamo al cordoglio dei familiari ma denunciamo un insopportabile peso di dover ancora parlare di una morte sul lavoro nel terzo millennio, cosa che non si può più concepire. Faccio un appello a chi di competenza di intensificare i controlli sui luoghi di lavoro perché chi esce da casa per portare un tozzo di pane deve tornarci senza il timore di perdere la vita”.