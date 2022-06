Presunti abusi edilizi: finisce sotto sequestro lo stabilimento balneare “Pai Beach”

SANTA MARIA AL BAGNO (Lecce) – Finisce sotto sequestro preventivo per presunti abusi edilizi lo stabilimento balneare “Pai Beach” nei pressi delle Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno. I sigilli sono stati apposti dai militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli, così come disposto dalla gip Simona Panzera. Ed il provvedimento di sequestro è stato confermato dal Tribunale del Riesame a cui si era rivolto l’avvocato della società, il legale Alessandro De Matteis.

Alla base del sequestro presunte violazioni delle condizioni speciali previste nel permesso di costruire del 16 febbraio del 2021 e nella relativa autorizzazione paesaggistica del 4 febbraio del 2021 che imponevano la stagionalità dell’opera con obbligo di rimozione di tutte le strutture entro il termine della stagione estiva omettendo lo smontaggio e mantenendo le strutture in assenza di un qualisiasi titolo autorizzativo. Di fatto sarebbero state realizzate strutture stabili e permanenti, di rilevante impatto, eseguite anche in difformità sostanziale dai titoli autorizzativi. E tutti questi interventi avrebbero determinato un deturpamento delle bellezze naturali e degli abusi in un’area demaniale.

A verificare i presunti illeciti sono stati i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli con un sopralluogo eseguito il 21 gennaio del 2022. In quell’occasione, gli investigatori rilevarono che le pedane, la principale di 407 metri quadrati e la laterale di 166 metri quadrati, nonché le due rampe di accesso disposte ai lati, erano composte da intelaiature in ferro zincato e pali telescopici appoggiate sul costone roccioso al quale risultavano ancorate mediante l’incrocio di cavi di acciaio e catene saldamente inseriti nella roccia. Opere, secondo l’accusa, realizzate in totale difformità dei titoli abilitativi e con un palese deturpamento naturalistico. Ulteriore profilo di illiceità della struttura si riferisce all’amovibilità della stessa che doveva risultare facilmente rimovibile laddove invece lo smontaggio avrebbe dovuto impegnare almeno 52 giornate lavorative. E nei periodi in cui la balneazione è assente, tali strutture hanno un impatto negativo sull’avifauna e sul paesaggio.

Alla stregua dei recenti e noti arresti giurisprudenziali formatisi in relazione alla incidenza sulla materia della disciplina regionale della regioen Puglia, la permanenza delle opere autorizzate come stagionali integra il reato di abuso edilizio ed il connesso reato paesaggistico come, nel caso di specie, le opere insistano su zone vincolate. Per la giudice per le indagini preliminari, “sussiste il fondato pericolo che la libera disponibilità dell’uso della struttura, abusivamente realizzata e stabilmente mantenuta, possa protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati, in considerazione che parte degli stessi occupano abusivamente il demanio pubblico”.