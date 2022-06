Ragazzi saltano da un edificio all’altro riprendendo le scene con il telefonino? Scatta la segnalazione ai carabinieri

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Ragazzini che saltano da un tetto all’altro. E’ questa la nuova inquietante moda che da tempo potrebbe coinvolgere i giovanissimi di Presicce-Acquarica. L’allarme è scattato nei giorni scorsi quando alcuni residenti hanno notato le luci dei cellulari sui tetti di un’ex casa di riposo in via Molise. Ed è in questa struttura che gruppetti di minori (almeno 7-8) si radunano per bivaccare nelle ore serali con il terribile sospetto di praticare il parkour, un tipo di sport che prevede di spostarsi da un punto all’altro superando ostacoli come ringhiere, scale, muri e case, senza alcun tipo di attrezzo. Ed effettivamente una foto scattata nella giornata di domenica 27 febbraio riprende un ragazzino sui tetti della struttura. Cosa ci faceva ad un’altezza così elevata con il rischio di cadere e di riportare lesioni anche molto gravi?

Il sindaco Paolo Rizzo non ha perso tempo e ha subito informato i carabinieri e la polizia locale. “La vita non è un videogame, la realtà è ben diversa dai videogiochi – commenta il primo cittadino – e mi auguro che simili giochi non si verifichino più perché si tratta di fenomeni molto gravi dal momento che coinvolge minori e che possono sfociare in vere e proprie tragedie”. La struttura sorge in una zona priva di illuminazione, dismessa e pericolante. L’ingresso è bloccato da cancelli chiusi ma la recinzione è stata divelta e una porzione della staccionata è stata appositamente tagliata.

Intorno, poi, sono stati ritrovati residui di bivacchi e numerose bottiglie indicativi del fatto che in tanti raggiungono la struttura per trascorrere le ore serali arrampicandosi sui tetti. “Abbiamo predisposto la messa in sicurezza dell’immobile – prosegue il sindaco – con della rete metallica al posto dell’inferriata divelta, l’apposizione di cartelli che segnalano il pericolo ed il divieto assoluto di accesso alla struttura, l’illuminazione dell’area interna antistante. A breve, poi, sarà installata una telecamera e, in ogni caso, mi appello a tutta la cittadinanza di vigilare per prevenire il rischio di qualche tragedia”.