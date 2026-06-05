Aiac, incontro formativo per gli allenatori di calcio a Brindisi per il prossimo 8 giugno

Brindisi, l’8 giugno incontro formativo dell’AIAC: focus sul ruolo dell’allenatore al servizio della squadra

Un pomeriggio dedicato all’aggiornamento professionale e al confronto tecnico per allenatori, appassionati e addetti ai lavori. Lunedì 8 giugno, alle ore 16.30, il Polo Universitario “V. Valerio” dell’ASL di Brindisi, in Piazza Di Summa, ospiterà l’incontro formativo promosso da AIAC Puglia in collaborazione con AIAC Brindisi.

Al centro dell’appuntamento il tema “L’Io al servizio della squadra”, un argomento che richiama l’importanza della leadership, della gestione del gruppo e della capacità dell’allenatore di mettere le proprie competenze al servizio del collettivo.

Relatore principale sarà Salvatore Ciullo, che prenderà parte all’evento insieme al proprio staff tecnico, condividendo esperienze, metodologie di lavoro e aspetti legati alla conduzione di una squadra.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita professionale. I posti disponibili sono 80 e la partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso la piattaforma dedicata dell’associazione.

A portare i saluti istituzionali sarà Salvatore Piscopiello, promotore dell’iniziativa che punta a favorire il confronto tra tecnici e operatori del settore calcistico del territorio.

L’evento si inserisce nel programma di aggiornamento dell’AIAC e conferma l’attenzione dell’associazione verso la formazione continua degli allenatori, sempre più chiamati a svolgere un ruolo che va oltre gli aspetti tattici e tecnici del gioco.