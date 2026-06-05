Bancarotta fraudolenta, chiusa l’inchiesta sull’imprenditore delle Rsa Michele Schettino e altri otto

SALENTO – Giunge al capolinea l’inchiesta della procura salentina sulla bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione di alcune residenze sanitarie per anziani con al centro la figura dell’imprenditore brindisino Michele Schettino, ai domiciliari dall’8 aprile scorso. Stessa misura adottata per il principale complice di Schettino: il 50enne barese Giovanni Vurro, mentre per Luigi Lucca e Francesco De Marco (il primo 66enne di Mola, il secondo 54enne di Bologna) è stato disposto il divieto di esercitare l’attività di impresa. Nell’avviso di conclusione, a firma del sostituto procuratore Alessandro Prontera, risultano indagati anche Alberto Cazzetta, 41enne di Campi Salentina; Pierluca Di Cagno, 51enne di Lecce; Maurizio Pappadopoli, 53 anni, di Mola di Bari; Gregorio Pellicano, 61, di Campi Salentina e Antonio Vetracca, 63 anni, di Galatone.

Per gli inquirenti salentini, Schettino sarebbe stato il regista di un sistema che “saccheggiava le rsa e poi si accaparrava bulimicamente altre società”. I presunti illeciti contestati nell’ordinanza, a firma della gip antimafia e sotto scorta da oltre un anno, Francesca Mariano, riguardano strutture di Miggiano e San Donaci. Secondo le indagini condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, tramite società compiacenti, sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti che hanno consentito di svuotare la società Grs dalla quale sarebbero stati distratti 250mila euro.

Soldi, secondo l’accusa, dirottati per spese irregolari: come soggiorni in hotel (a Lecce ma anche a Milano), in cui Schettino avrebbe ospitato vari personaggi, tra cui cittadini bulgari che un testimone ha indicato come “finanziatori” di alcune sue attività. Una parte di quei soldi sarebbe stata utilizzata da Schettino per acquistare la sua Mercedes bianca; un’altra quota per un immobile a Carovigno da intestare al figlio. Eppure sui social Schettino offriva un’immagine pulita di sé. Scriveva che per lui “la felicità degli anziani viene prima di tutto” ma, dalle indagini della finanza, negli ultimi dieci anni avrebbe fatto affari d’oro proprio con gli anziani.

Nelle carte dell’inchiesta, gli inquirenti salentini parlavano di “contiguità di politici e amministratori”, locali e regionali con il sistema “vampiristico” imbastito dall’imprenditore brindisino. Su Schettino, già da tempo, ha acceso un faro anche la procura di Bari per i presunti illeciti di “Casa Caterina” di Adelfia. In questa seconda inchiesta, l’aggiunto Giuseppe Gatti e il sostituto Matteo Soave ipotizzano l’esistenza di un’associazione a delinquere, finalizzata al trasferimento fraudolento di beni ovvero allo svuotamento delle società di gestione delle strutture e ai maltrattamenti agli anziani, considerati le galline dalle uova d’oro da cui attingere rette che sparivano chissà dove. Ma si contesta anche l’ipotesi di corruzione, perché evidentemente qualcuno si è convinto che tante criticità e omissioni, portate avanti per anni, non potevano non essere rilevate.

Per l’inchiesta conclusa dalla procura di Lecce, Schettino, insieme a tutti gli altri indagati, avrà ora venti giorni di tempo per chiedere un interrogatorio o per presentare memorie difensive per il tramite dei suoi avvocati Antonio Bolognese e Antonio Maria La Scala. Il resto del collegio difensivo è completato dagli avvocati Alessandro Dell’Atti, Leonardo Giornada Veraldi, Donmato Mellone, Nicola Parente, Filippo Orlando, Raffaele Benfatto e Lucio Calabrese.