Covid, 4.252 nuovi positivi in Puglia, 853 nel leccese. Sileri: “Grazie al vaccino la pandemia è diventata endemia”

PUGLIA -Il bollettino epidemiologico di oggi, 30 aprile 2022, conferma ancora una volta che l’emergenza ce la siamo lasciata alle spalle, anche se i positivi pugliesi sono ancora migliaia. Gli esperti confermano il fatto che ci troviamo di fronte a un virus che oggi colpisce in modo più lieve. “Grazie ai vaccini abbiamo accelerato l’endemizzazione del virus”: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla RAI non ha dubbi:

“Se non avessimo avuto i vaccini sarebbero serviti molti altri anni per consentire al virus di passare dalla fase pandemica a quella endemica. Non possiamo paragonare il covid ad un raffreddore, perché mentre quest’ultimo è noto dai nostri sistemi immunitari che lo hanno incontrato nel corso degli anni, altrettanto non possiamo dire per il SARS-CoV-2, per il quale abbiamo dovuto fare un esercizio di ‘traning’ dei nostri sistemi immunitari, tramite la vaccinazione e i richiami o l’immunizzazione naturale da contagio. Questo consentirà a partire dalla fine del 2022, molto più verosimilmente nel 2023, la trasformazione da pandemia a endemia”.

“Sono d’accordo – conclude il Sottosegretario – con chi sostiene che sia necessario eliminare l’isolamento per i positivi, ma non è oggi il momento per farlo, io aspetterei il prossimo autunno. Con gradualità, la scienza ci indicherà il momento opportuno”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Con 25.920 (ieri 23.955) test eseguiti e 4.252 (ieri 4.223) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 16,40% rispetto al 17,63% di ieri, al 18,86 di giovedì, al 21,36% di mercoledì, al 16,31% di martedì, al 19,13% di lunedì, al 18,85% di domenica, al 22,23% di sabato.

Si registrano 17 decessi rispetto ai 2 di ieri, ai 3 di giovedì, ai 24 di mercoledì, ai 4 di martedì, ai 5 di lunedì, a 0 di domenica, ai 10 di sabato.

Su 4.252 nuovi positivi in Puglia (ieri 4.223), 853 (ieri 756) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 585 a 584 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 105.118 a 103.543 (-1.575).

Dei 584 ricoverati, 557 (ieri 558, -1) sono in area non critica, mentre 27 (ieri 27, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.481

Provincia di Bat: 267

Provincia di Brindisi: 471

Provincia di Foggia: 535

Provincia di Lecce: 853

Provincia di Taranto: 591

Residenti fuori regione: 35

Provincia in definizione: 19