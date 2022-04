Covid, 5.478 nuovi positivi in Puglia, 1.048 in provincia di Lecce, sempre al secondo posto. Si procede spediti verso la normalizzazione e l’addio alle restrizioni

PUGLIA – Il ritorno alla normalità è ormai inarrestabile, nonostante migliaia di nuovi positivi giornalieri. Tra meno di un mese molti obblighi cadranno. È vero che i sottotipi della variante Omicron sono molto contagiosi e procurano diverse reinfezioni a distanza di poco tempo, ma la situazione degli ospedali continua ad essere sotto controllo, quindi questi contagi vengono trattati come semplici raffreddori stagionali, per il momento… In attesa di quello che accadrà nel prossimo autunno adesso ci avviciniamo a “libera tutti”. Con 29.379 (ieri 32.299) test eseguiti e 5.478 (ieri 5.352) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 18,65% rispetto al 16,57% di ieri.

I decessi sono 9 (ieri 14), tutti con gravi malattie pregresse.

Su 5.478 positivi (ieri 5.352), 1.048 (ieri 1.074) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 717 a 711 (-6), mentre gli attualmente positivi scendono da 111.314 a 109.192 (-2.122).

Dei 711 ricoverati, 673 (ieri 679, -6) sono in area non critica, mentre 38 (ieri 38, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.929

Provincia di Bat: 407

Provincia di Brindisi: 535

Provincia di Foggia: 742

Provincia di Lecce: 1.048

Provincia di Taranto: 764

Residenti fuori regione: 34

Provincia in definizione: 19