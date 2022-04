Covid, aumentano i casi di reinfezioni. 6.109 nuovi positivi in Puglia: la provincia di Lecce ancora al secondo posto con 1.071 contagiati

PUGLIA – Oggi l’Ansa ci informa che dal 24 agosto 2021 al 20 aprile 2022 sono stati segnalati 357.379 casi di reinfezione da Covid, pari a 3,2% del totale dei casi notificati. Il SISP di Lecce conferma che la nostra provincia è in linea con quello che succede nel resto del paese: ci sono alcuni leccesi che si sono reinfettato dopo soli 20 giorni dalla guarigione: il virus è sempre più contagioso, ma molto meno letale delle precedenti varianti. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni in Italia ha raggiunto il 4,5% sul totale del casi: in aumento rispetto alla settimana precedente quando era 4,4%.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

Con 27.475 (ieri 28.893) test eseguiti e 6.109 (ieri 5.803) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 22,23% rispetto al 20,08% di ieri, al 20,16% di giovedì, al 21,78% di mercoledì, al 15,29% di martedì, al 17,76%, di lunedì, al 16,27% di domenica, al 18,30% di sabato.

Si registrano 10 decessi rispetto ai 9 di ieri, agli 11 di giovedì, ai 20 di mercoledì, ai 3 di martedì, ai 4 di lunedì, ai 7 di domenica, ai 19 di sabato.

Su 6.109 positivi (ieri 5.803), 1.071 (ieri 1.112) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 616 a 611 (-5), mentre gli attualmente positivi salgono da 103.579 a 104.335 (+756).

Dei 611 ricoverati, 577 (ieri 581, -4) sono in area non critica, mentre 34 (ieri 35, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.141

Provincia di Bat: 393

Provincia di Brindisi: 620

Provincia di Foggia: 834

Provincia di Lecce: 1.071

Provincia di Taranto: 969

Residenti fuori regione: 62

Provincia in definizione: 19