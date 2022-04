Dario Lezzi coordinatore di Puglia Popolare a San Cesario: chiuso l’accordo per sostenere Giuseppe Distante

Si organizza anche a San Cesario Puglia Popolare con la nomina di Dario Lezzi a Coordinatore Cittadino, ragazzo noto per la sua passione politica e l’impegno nel sociale.

Con lui si costituisce il Nucleo Popolare a San Cesario che sarà presente nelle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Puglia Popolare ha proposto la sua candidatura nella lista civica “Uniamo San Cesario” a sostegno del Candidato Sindaco avv. Giuseppe Distante, su cui convergono le forze civiche e moderate presenti sul territorio.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’attenzione che il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei ed il Coordinatore Regionale Massimo Cassano hanno dedicato alla mia persona – ha dichiarato il neo Coordinatore Dario Lezzi – Come sempre metterò il massimo impegno per ben rappresentare le istante del nostro Movimento a sostegno dell’amico Giuseppe Distante che è la garanzia migliore per la buona gestione del Comune di San Cesario”.

Link Sponsorizzato