A Lecce si apre il Festival delle Letterature: un ricco weekend di eventi all’Accademia di Belle Arti di Lecce

LECCE – Ha preso ufficialmente il via il Festival delle Letterature, che fino al 28 maggio animerà l’Accademia di Belle Arti di Lecce.

Grande successo di pubblico per la giornata d’apertura del festival, alla quale sono intervenuti il Professor Nunzio Fiore – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, l’Onorevole Nicola Ciracì – Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Carlo Maria Salvemini – Sindaco di Lecce, Loredana Capone ­– Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Antonio Leo – Vice presidente della provincia di Lecce e Vincenzo Melilli – Dirigente USP Lecce.

Link Sponsorizzato

La manifestazione, che vede la direzione artistica della scrittrice Anilda Ibrahimi, è ideata e promossa dall’Accademia di Belle Arti di Lecce insieme a Palcom Comunicazione e Imago Cooperativa sociale. Partner istituzionali della rassegna la Regione Puglia, il Comune di Lecce, l’Università del Salento, il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce e l’USP Lecce.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la storica sede dell’accademia, che si trasforma per tre giorni in un centro culturale, vivo e partecipato. Ad arricchire la rassegna, infatti, un fitto programma di appuntamenti: mostre fotografiche, presentazioni letterarie, workshop e incontri con autori e artisti di fama nazionale e internazionale.

Link Sponsorizzato

“È la prima esperienza nazionale dì un’Accademia che organizza un festival delle arti e letterature, con ospiti dì rilievo nazionale ed internazionali e con due mostre in prima nazionale. Un risultato importante che come Accademia doniamo ai nostri studenti e al Salento terra di arte e letterature” ha commentato il Presidente dell’ABA Nicola Ciracì.

“Nella società contemporanea, con la digitalizzazione dei processi comunicativi, il rapporto tra immagini e parole è diventato complesso. Abbiamo voluto con questa iniziativa accogliere quelle che sono tutte le istanze provenienti dal mondo della comunicazione digitale, elaborarle e presentarle” ha dichiarato il Direttore dell’ABA Nunzio Fiore.

“Un ringraziamento all’Accademia per aver voluto intraprendere questa ambiziosa e coraggiosa iniziativa all’indomani della chiusura del festival del libro di Torino e per la capacità di esplorare mondi che non appartengono statutariamente alla mission dell’Accademia ed inoltre per aver coinvolto le tre università del nostro territorio. Questo è un appuntamento per accompagnare all’esplorazione della parola ed è fondamentale che iniziative come queste siano promosse sul nostro territorio. Sono molto colpito dalla ricchezza degli eventi” ha detto il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

Tema della prima edizione del festival la scrittura radicata nelle storie della provincia, una riflessione sul rapporto con il proprio territorio e il confine con il grande mondo. “Per questo festival sono partita da un’idea semplice, le storie di provincia e del grande mondo. Il grande mondo arrivava a me tramite le storie che io leggevo. Abbiamo sempre un debito con la grande letteratura, perché quando leggiamo quelle vite sogniamo di farle nostre. Questo festival dà rilievo anche alla narrazione tramite la grafica editoriale, oggi molto importante” ha dichiarato la direttrice del Festival Anilda Ibrahimi.

Due le mostre inaugurate oggi e che saranno visitabili fino al 28 maggio: “Ucraina, una storia dolorosa” di Guillaume Herbaut, fotografo francese inviato di Le Monde e Le Figaro, oltre alle maggiori testate giornalistiche europee in Ucraina, e “Disco Grafica” a cura di LRSA studio grafico, che racconta un decennio di collaborazione del collettivo artistico LRSA con la rock band Negramaro, nell’ambito della progettazione grafica ed editoriale per l’industria discografica.

Conferiti il titolo accademico d’onore a Serra Yilmaz, attrice turca nota come la musa del regista Ferzan Ozpetek, “per la sua intensa attività artistica come attrice di teatro e di cinema” e il sigillo accademico a Ilaria Macchia, sceneggiatrice “per la sua attività di autrice, scrittrice e sceneggiatrice nella rappresentazione delle complesse relazioni umane” e alla direttrice artistica del festival Anilda Ibrahimi “per aver accettato la direzione artistica di queste tre giornate del festival complesse, intense e articolate”.

Ospiti della cerimonia odierna anche la fashion photographer afgana Fatimah Hossaini e, a sorpresa, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che si è detto felice che “a Lecce ci sia come sempre questa grande voglia di cultura, di grande evoluzione culturale sempre proiettata verso il futuro, che è la stessa voglia che tanti anni fa ci ha fatto partire a noi Negramaro”.

Domani, venerdì 27 maggio, spazio alle presentazioni letterarie. Alle ore 11 Valeria La Rocca presenterà il suo romanzo “Le ultime” (Solferino). A partire dalle ore 19, la scrittrice Anilda Ibrahimi, introdotta da Laura Valente, presenterà il suo ultimo libro “Volevo essere Madame Bovary” (Einaudi), accompagnata dal reading dell’attrice Serra Yılmaz. A seguire, l’incontro con la scrittrice Donatella di Pietrantonio. Previsto anche un momento musicale a cura del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Sabato 28 maggio, ospiti Annalena Benini, che racconterà la nascita della rivista letteraria Review in un incontro condotto da Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia e la scrittrice Chiara Tagliaferri, introdotta da Anilda Ibrahimi, che presenterà il suo nuovo romanzo “Strega comanda colore” edito per Mondadori.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito www.festivaldelleletterature.le.it e sui canali social ufficiali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DEGLI EVENTI

GIOVEDÌ 26 MAGGIO

10.00 – 10.15 Concerto a cura del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce – Accademia di Belle Arti Lecce

Jazz Ensemble del Conservatorio Davide Chiarelli – batteria Maria Lubelli – voce Riccardo Notarpietro – piano Mattia Marchiello – contrabbasso Veronica Farnararo – docente “canto jazz” Giuseppe Emmanuele – docente “musica d’insieme jazz”.

10.00 – 10.30

Apertura ufficiale Festival – Accademia di Belle Arti Lecce

Intervengono per i saluti:

Nunzio Fiore – Direttore Accademia di Belle Arti Lecce

Nicola Ciracì – Presidente dell’Accademia di Belle Arti Lecce

Vincenzo Melilli – Dirigente di USP Lecce

Carlo Maria Salvemini – Sindaco di Lecce

10.30 – 11.00

Guillaume Herbaut – Inaugurazione mostra “Ucraina, una storia dolorosa”

Il fotografo francese Guillaume Herbaut è un inviato in Ucraina per LeMonde e LeFigaro, oltre che per alcune delle maggiori testate giornalistiche europee.

Nasce nel 1970, è stato uno dei membri fondatori dell’Oeil Public e nel 1999 è premiato per il suo contributo dalla rete filantropica Fondation de France. Il suo lavoro intitolato “Tchernobylsty” ha vinto il Kodak Critics Prize nel 2001 ed è stato pubblicato su Le Petit Camarguais nell’ottobre 2003.

L’anno successivo vince il Fuji Book Prize ed il Premio Lucien Hervé.

I suoi lavori sono esposti in mostre personali o come parte di mostre collettive al Museo Jeu de Paumee La Maison Rouge di Parigi e presso la Bruce Silverstein Gallery di New York.

10.30 – 11.00

LRSA Collettivo Grafico – Inaugurazione mostra “DISCO GRAFICA” – Accademia di Belle Arti Lecce

La mostra racconterà un decennio di collaborazione del collettivo artistico LRSA con la rock band Negramaro, nell’ambito della progettazione grafica ed editoriale per l’industria discografica.

L’esposizione metterà in mostra materiale edito e elaborati di progettazione artistica e tecnica, per condividere con i visitatori il processo creativo e operativo e i “dietro le quinte” dell’immaginario visuale del “mondo Negramaro”.

11.00 – 11.30

Incontro con l’autore Atiq Rahimi

Titolo della presentazione: “L’uomo delle tre vite, l’arte che riesce a sfidare ogni regime”.

Atiq Rahimi è uno scrittore, regista e fotografo afgano naturalizzato francese. Nato il 26 febbraio 1962 a Kabul, dopo l’invasione sovietica fugge dall’Afghanistan e trova rifugio in Pakistan per un anno.

Si trasferisce poi in Francia ottenendo l’asilo politico. Completati i suoi studi alla Sorbona, Rahimi ha collaborato con una casa di produzione di Parigi, realizzando sette documentari per la televisione francese e numerosi spot pubblicitari. A partire dalla fine degli anni ’90, Rahimi si è cimentato con il suo primo progetto letterario. Il suo romanzo del 2000, “Terra e cenere”, scritto nella lingua persiana dell’Afghanistan, è diventato un immediato best seller in Europa ed in Sud America. Nel novembre 2008, Rahimi ha vinto il più prestigioso premio letterario francese, il Premio Goncourt, con il romanzo scritto in francese “Pietra di pazienza”. Altri suoi romanzi sono: “Maledetto Dostoevskij” (Einaudi 2012) e “I portatori d’acqua” (Einaudi 2020).

11.30 – 12.00

Conferimento del Sigillo Accademico a Ilaria Macchia



Viene conferito il Sigillo Accademico alla sceneggiatrice e scrittrice Ilaria Macchia.

Nata a San Donato in provincia di Lecce, dopo aver studiato cinema a Roma inizia una proficua carriera come sceneggiatrice e poi come scrittrice. Tra i numerosi progetti cinematografici ai quali ha preso parte ricordiamo “L’attesa” del 2015 e “L’estate che non viene” del 2011.

Nel 2017 scrive invece la sceneggiatura per il film diretto da Giovanni Veronesi, “Non è un paese per giovani” e nello stesso anno esordisce con il romanzo edito Mondadori “Ho visto un uomo a pezzi”.

11.30 – 12.00

Conferimento del Titolo Accademico d’Onore a Serra Yılmaz

Viene conferito il Titolo Accademico d’Onore all’attrice Serra Yılmaz.

Nata a Istanbul il 13 settembre del 1954 viene introdotta sin da bambina alla lingua francese, frequenta i licei Sainte-Pulchérie e Saint Benoît nella città turca e si sposta in Francia per studiare all’ Università di Caen, dove si laurea in psicologia. Dopo essere entrata in una piccola compagnia turca, inizia la sua esperienza teatrale.

Al cinema esordisce nel 1983 con Sekerpare del maestro turco AtifYlmiaz, ma il film che lancia ufficialmente la sua carriera in Turchia è stato Motherland Hotel di Omer Kavur, in concorso al Festival di Venezia nel 1987. Dal 1988 al 2004 fa parte della compagnia del Teatro della Città di Istanbul. Serra Yılmaz diventa la musa del regista turco Ferzan Özpetek, entrando a far parte del cast di tutti i suoi più importanti film.

12.00 – 12.30

Fatimah Hossaini – Presentazione libro vincitore “University 4 EU”

Presentazione del libro vincitore del bando “University 4 EU. Il tuo futuro, la nostra Europa”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee che raccoglie 18 scatti tratti dalle collezioni della fashion photographer afgana Fatimah Hossaini “Pearl in the Oyster e Khurasani Reflections.

Fatimah Hossaini nasce nel 1993 a Teheran, da genitori afghani costretti a fuggire durante l’invasione sovietica. Si laurea in Ingegneria industriale all’Università di Teheran Azad nel 2015, prosegue gli studi e si laurea in Fotografia Professionale nella Facoltà delle Belle Arti di Teheran nel 2018. Nel 2019 tiene corsi di studio come docente nel settore della fotografia nella Facoltà di Belle Arti all’Università di Kabul. Arriva a Parigi ad agosto 2021, costretta a lasciare l’Afghanistan quando i talebani conquistano Kabul. La sua celebre mostra “Beauty Amid War” è conosciuta in tutto il mondo ed è stata esposta a New York, Parigi, Teheran, Pechino e in Italia a Lecce.

14.00 – 17.30

LRSA e Ilaria Macchia – Workshop BOOK COVER ART



Il workshop si svolgerà in tre giornate di lavoro sul tema della produzione grafica per l’editoria letteraria e più specificatamente sulla ideazione e realizzazione di una copertina per un testo letterario.

Nel ruolo di relatori e guide del percorso laboratoriale ci saranno: Ferruccio Venuti, Enrico G. Rollo e Irene Pagliara, specialisti in ambito di graphic design e componenti, insieme ad Ermanno Carlà, del collettivo artistico LRSA.

Il primo incontro, nel pomeriggio del 26 maggio, vedrà la partecipazione della sceneggiatrice e autrice Ilaria Macchia, che proporrà dei testi su cui sviluppare il lavoro creativo; insieme a lei, si terrà un momento di briefing e di confronto per la definizione del “concept”, e per la scelta di un’idea che possa ben rappresentare i contenuti letterari.

Il secondo giorno, 27 maggio, gli iscritti saranno invitati ad una partecipazione attiva nella creazione delle copertine: ognuno realizzerà il suo progetto sotto la guida degli esperti. Gli aspetti su cui si concentrerà il lavoro di progettazione saranno: la selezione dei caratteri tipografici, la scelta dei colori, lo sviluppo del soggetto e lo studio del formato, nel rispetto della creatività dei singoli e del rigore formale del design.

Durante il terzo e ultimo incontro del 28 maggio, si procederà alla stampa degli elaborati e alla creazione di una sovra coperta per ogni singolo progetto.

Il core del workshop sarà il fare esperienza, approcciando ad un mondo, quello grafico, con il giusto metodo per indagare il linguaggio del visual design con concretezza e finalità comunicativa.

14.00 – 17.30

Workshop di incisione e grafica d’arte

Laboratorio di grafica d’arte con Andrea Lelario (ABA ROMA) e Giuseppe Greco e Danilo De Mitri – Pugno (ABA LECCE).

VENERDÌ 27 MAGGIO

09.00 – 10.00

Laboratorio di fotografia con Guillaume Herbaut

La fotografia racconta il mondo.

10.00 – 11.00

Incontro con Ilaria Macchia.

Dalla scrittura alla sceneggiatura.

11.00 – 12.00

Valeria La Rocca – Presentazione nuovo libro

Titolo della presentazione: “La forza delle storie singolari nella pluralità̀ delle donne”.

La scrittrice esordiente Valeria La Rocca presenta il suo primo romanzo “Le ultime”, edito Solferino.

Nata a Milano nel 1982, ha vissuto tra Bologna, Madrid e Torino. Ha collaborato con Il salone Internazionale del libro a Torino, Fondazione Cinema per Roma ed attualmente insegna scrittura creativa in diversi corsi. Con questo romanzo ha vinto il premio di LetteraFutura, la fellowship letteraria nazionale riservata alle scrittrici esordienti volta a facilitare l’accesso delle donne nel panorama editoriale italiano.

12.00 – 13.00 Maura Gancitano e Andrea Colamedici – Progetto Tlon

Maura Gancitano e Andrea Colamedici sono presentati dal professore e filosofo Tommaso Ariemma nell’incontro con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Maura Gancitano e Andrea Colamedici sono filosofi, scrittori e ideatori di Tlon, il progetto di divulgazione culturale che si manifesta attraverso una Scuola di Filosofia e Immaginazione permanente, una casa editrice, una libreria teatro e un’attività di divulgazione, mescolando cultura alta e bassa, analizzando bisogni e significati del nostro tempo e mettendo in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.

Sui social hanno creato una community ampia (+223k follower su Facebook, +224k su Instagram), attiva e attenta alle tematiche culturali e sociali.

Come autori, Andrea Colamedici e Maura Gancitano hanno scritto insieme diversi libri, tra cui “La Società della performance” (2018), “Liberati della brava bambina” (2019), “Prendila con filosofia” (2021) e “L’Alba dei nuovi dei” (2021). Collaborano ad alcune riviste come Linus e Donna Moderna.

Sono le voci protagoniste di diversi podcast, in particolare “Tlon – Il podcast”, disponibile su tutte le piattaforme, e Scuola di Filosofie e Audible Club per Audible. Tra gli eventi di cui sono ideatori, ricordiamo la Festa della Filosofia Triennale Milano e la maratona online Prendiamola con Filosofia, tenutasi nel 2020.

A maggio 2022 Maura Gancitano pubblica con Einaudi il suo nuovo romanzo “Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza”.

19.00 – 19.15

Concerto a cura del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce – Accademia di Belle Arti Lecce

Ensemble da Camera classe Prof. C. Serazzi Carl Bohm (1844-1920) Suite per 2 violini e pianoforte Matteo Puglielli, I violino Chiara Fiorito, II violino Maria Giulia Monteduro, pianoforte Darius Milauhd (1892-1974) Suite per violino, clarinetto e pianoforte 157b Anna Laura Leone, violino Francesco Caporale, clarinetto Serena Vantaggiato, pianoforte.

19.15 – 20.00

Anilda Ibrahimi – Presentazione nuovo libro con il reading di Serra Yılmaz

La scrittrice Anilda Ibrahimi presenta il suo nuovo libro “Volevo essere Madame Bovary” (2022) edito Einaudi, introdotta da Laura Valente e accompagnata dal reading dell’attrice Serra Yılmaz

Nata a Valona il 30 aprile 1972, ha studiato letteratura a Tirana ed ha esordito come scrittrice con il romanzo “Rosso come una sposa” (Einaudi, 2008), con cui ha vinto numerosi premi tra cui Edoardo Kihlgren, Città di Milano, Corrado Alvaro, Città di Penne e Giuseppe Antonio Arena.

Sempre con Einaudi ha pubblicato “L’amore e gli stracci del tempo” nel 2009 che le è ha fatto conquistare il prestigioso premio Nuto Revelli, e di cui sono stati opzionati i diritti cinematografici. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi, “Non c’è dolcezza” e nel 2017, “Il tuo nome è una promessa” con il quale ha vinto il premio Rapallo.

Tutti i suoi romanzi sono tradotti in sei lingue.

20.00 – 21.00

Incontro con l’autrice Donatella di Pietrantonio

Titolo della presentazione: “Il mosaico delle relazioni sentimentali nei luoghi d’infanzia”.

L’incontro con la scrittrice Donatella di Pietrantonio è presentato dalla giornalista Anna Puricella (La Repubblica).

Donatella Di Pietrantonio nasce ad Arsita il 5 gennaio 1962 e si laurea in Odontoiatria nella locale Università. Nel 2011 ha esordito come scrittrice con il romanzo “Mia madre è un fiume” (Elliot Edizioni). Nello stesso anno pubblica il racconto “Lo sfregio” sulla rivista Granta Italia di Rizzoli. Nel 2013 pubblica il suo secondo romanzo “Bella mia” con il quale è stata candidata al Premio Strega ed ha vinto il Premio Brancati nel 2014. Il romanzo viene ristampato da Einaudi nel 2018 e nel 2020 vince il premio letterario internazionale “città di Penne-Mosca”.

Nel 2017 pubblica per Einaudi il suo terzo romanzo “L’Arminuta”, vincitore del Premio Campiello e del Premio Napoli. Dal romanzo è stato tratto nel 2019 uno spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e nel 2021 il film diretto da Giuseppe Bonito.

Sempre nel 2017 è stata insignita dell’Ordine della Minerva dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti. Nel 2020 pubblica ancora per Einaudi “Borgo Sud” selezionato per partecipare all’edizione 2021 del Premio Strega e classificandosi al secondo posto. L’opera riceve inoltre il Premio letterario Basilicata nella sezione “Narrativa”.

21:00 – 22:00

Aperitivo in giardino – Accademia di Belle Arti Lecce

SABATO 28 MAGGIO

11.00 – 12.00

Emilio Fabio Torsello e Ilde Forgione – La cultura nell’hype social

Emilio Fabio Torsello (giornalista, book influencer e fondatore del progetto letterario “La Setta dei Poeti estinti”) e Ilde Forgione (funzionaria amministrativo-contabile del MEF ed ex Social Media Manager di TikTok della Galleria degli Uffizi di Firenze) introducono la conferenza dal titolo: “La cultura nell’hype social: dinamiche, strategie e best practice per comunicare arte e letteratura (ma non solo)”

12.00 – 13.00

Nicolas Ballario – Presentazione nuovo libro

Nicolas Ballario presenta il suo nuovo libro edito 24 Ore Cultura “10 X 10. Storie di donne fotografe” (2022).

Nato nel 1984, si occupa di arte contemporanea applicata ai media. I suoi natali professionali sono nella factory di Oliviero Toscani ‘La Sterpaia’, della quale diventerà responsabile culturale. Ha collaborato con le più importanti istituzioni artistiche e con numerose testate e nel 2016 è stato il più giovane di sempre a vincere il Premio Bassani, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per giornalisti che si sono distinti in ambito culturale e ambientale. Attualmente è autore e conduttore dei programmi di arte contemporanea di Radio Uno Rai e collabora con i magazine Rolling Stone, Living del Corriere della Sera e Il Giornale dell’Arte.

Nel 2019 conduce il format sulla fotografia “Camera Oscura” su LA7, mentre dal 2020 è alla guida su Sky Arte delle trasmissioni “Io ti vedo, tu mi senti?”, “The Square” e “Italia Contemporanea”.

Il magazine Artribune lo ha inserito nel ‘Best of’ delle eccellenze del mondo dell’arte per due anni consecutivi: nel 2019 per la radio e nel 2020 per i progetti televisivi.

12.00 – 13.30

Accademia Social Book – GoTo Webinar

Incontro Il progetto Accademia Social Book nasce per coinvolgere tutti i protagonisti della cultura digitale che mettono il libro al centro della loro arte, competenza e passione. Uno spazio aperto al confronto, un campo dedicato alla promozione della letteratura e che guarda alla rete come spazio senza confini dove tutti i book lover hanno la possibilità dì condividere idee. Attraverso un webinar libero e gratuito che si inserisce nello spazio social del Festival delle Letterature 2022 di Lecce, si guarda in modi variegati e coinvolgenti alla scrittura creativa, alla grafica per l’editoria, al libro d’autore, alla sceneggiatura e al marketing come una prospettiva didattica innovativa che deve incontrarsi con i nuovi mestieri e linguaggi.

Ospiti dell’incontro sulla piattaforma GoTo Webinar, la direttrice del Festival Anilda Ibrahimi, la scrittrice Valeria La Rocca, l’autrice Mara Sabia partner del progetto “La setta dei Poeti Estinti” e le blogger Pinetta Leonetti Di Vagno (@theworldofpini), Martina Pezzotta (@capitolouno) e Ketty Persia (@miubriacodiuniversi). Modererà l’incontro Giulia De Giorgi di Palcom Comunicazione. Durante il webinar rivolto a studenti, amanti della lettura, scrittori, scrittrici, self publisher e case editrici, verranno approfondite le dinamiche della comunicazione in ambito editoriale. Un focus anche sui canali social più efficaci e sulle modalità per far conoscere e circolare un libro. Di fatto sarà un’occasione di confronto con esperti del settore letterario sull’attuale veste che ha assunto l’editoria in una società sempre più digitalizzata, in cui i nuovi media hanno oggi un ruolo fondamentale per la promozione e la circolazione dei libri. Ma anche per parlare del rapporto tra case editrici e book influencer, se la commercializzazione esasperata non rischi di premiare in modo poco meritocratico e se oggi serva ancora una identità letteraria italiana.

Prenderà vita un dibattito quanto mai attualissimo sulla correlazione tra libri, cultura, marketing e il mondo dei social media. Oggi, attraverso eBook, podcast, audiolibri, video su Tik Tok e Youtube, reels di Instagram e dirette Twitch, si percorre la via di un marketing editoriale 2.0, in cui il lavoro degli autori, delle case editrici e dei book influencer si intreccia in modo creativo.

Per partecipare all’evento online basta iscriversi sulla piattaforma GoTo Webinar a questo link: https://register.gotowebinar.com/register/5475051558688328974

19.00 – 19.15

Concerto a cura del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce – Accademia di Belle Arti Lecce

Pop Ensemble del Conservatorio Daniele Vitali – Pianoforte e voce (docente) Maurizio Protopapa – Chitarra e voce (studente) Gino Semeraro – Chitarra (studente) Giulio Bianco – Flauto (studente) Alessio Gaballo – Basso elettrico (studente) Marco Giaffreda – Batteria (studente)

19.15 – 20.00

Annalena Benini – Presentazione rivista letteraria “Review” (Il Foglio) – Incontro condotto da Rosario Tornesello del “Nuovo Quotidiano di Puglia”

Annalena Benini racconta la nascita della rivista letteraria Review e discute sulla tematica “La sfida della carta: raccontare i cambiamenti del mondo tramite lo sguardo femminile”.

Giornalista, conduttrice televisiva e direttrice del Foglio Review, Annalena Benini nasce a Ferrara nel 1975. Dal 2001 collabora con Il Foglio dove scrive di cultura, persone e storie. Nel 2019 ha curato per Einaudi “I racconti delle donne”.

20.00 – 21.00

Chiara Tagliaferri – Presentazione nuovo libro

La scrittrice Chiara Tagliaferri, introdotta da Anilda Ibrahimi, presenta il suo nuovo romanzo “Strega comanda colore” edito per Mondadori.

Chiara Tagliaferri è nata a Piacenza. Ha lavorato a lungo come autrice di trasmissioni radiofoniche di successo per Radio2, dove si è occupata di cinema, musica e spettacolo. Ha collaborato con artisti come Malika Ayane, Virginia Raffaele, Giovanni Veronesi, Andrea Delogu e Asia Argento.

Ha collaborato alla prima edizione del Festival “L’Eredità delle donne”, che si è svolta a Firenze nel 2018. Attualmente è una delle menti creative di Storielibere.fm, la più importante e innovativa piattaforma italiana di narrazioni audio on line.

È autrice con Michela Murgia del progetto podcast “Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi”, tra i più scaricati in tutta Italia. Il podcast è diventato un libro edito per Mondadori. Sempre per la stessa casa editrice, nel 2021 esce “L’uomo ricco sono io” scritto a 4 mani con la scrittrice Michela Murgia.

1 of 5