Covid, 4.766 nuovi casi in Puglia, 876 nel leccese (che resta al secondo posto per positivi): tanti nuovi contagiati, ma pochissimi ricoverati

PUGLIA – Anche il bollettino epidemiologico di oggi conferma l’alta contagiosità della variante omicron, ma lo scarso numero di ricoverati fa sì che la situazione resti sotto controllo. Con 25.952 (ieri 15.066) test eseguiti e 4.766 (ieri 2.085) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 18,36% rispetto al 13,84% di ieri.

Si registrano 16 decessi rispetto agli 8 di ieri, ai 10 di domenica, ai 17 di sabato, ai 2 di venerdì, ai 3 di giovedì, ai 24 di mercoledì, ai 4 di martedì.

Su 4.766 positivi (ieri 2.085), 876 (ieri 456) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 556 a 561 (+5), mentre gli attualmente positivi scendono da 101.626 a 100.673 (-953).

Dei 561 ricoverati, 536 (ieri 530, +6) sono in area non critica, mentre 25 (ieri 26, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.697

Provincia di Bat: 313

Provincia di Brindisi: 525

Provincia di Foggia: 529

Provincia di Lecce: 876

Provincia di Taranto: 772

Residenti fuori regione: 42

Provincia in definizione: 12